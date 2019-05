Alexander Zverev a câştigat turneul de la Geneva, după o finală perturbată de ploaie - Germanul a salvat două mingi de meci

Zverev a început perfect disputa cu Jarry, conducând cu 3-0. Singurul break pe care l-a reușit în game-ul al doilea a fost suficient să își adjudece primul set, scor 6-3.







Ploaia și-a făcut apariția în debutul actului secund, la 1-0 în favoarea jucătorului din Chile. Jocul a fost reluat după 90 de minute, iar pauza s-a dovedit a fi benefică pentru Jarry, care a reușit break-ul în game-ul al șaselea și s-a distanțat la 4-2 pe tabelă. Meciul a fost însă din nou oprit în game-ul următor, din cauza ploii. După o altă pauză îndelungată, Jarry a reușit să își mențină avantajul și și-a adjudecat setul cu 6-3.





Setul decisiv a fost unul extrem de echilibrat, fără niciun break. Astfel, s-a ajuns la tie-break, unde suspansul a fost la cote înalte. Germanul a ratat trei mingi de meci, după care Jarry a irosit două șanse de pune capăt partidei. În cele din urmă, Zverev a fructificat a patra sa minge de meci și s-a impus după două ore și 36 de minute.





Alexander Zverev (22 de ani) și-a trecut în palmares al 11-lea titlul al carierei și primul din acest sezon, în timp ce Jarry (23 de ani) se află încă în căutarea primului trofeu. Jucătorul din Chile a mai disputat în 2018 o finală, la Sao Paulo.

Pentru acest succes, Zverev a primit un premiu în valaore de €90,390 și 250 de puncte ATP, în timp ce Jarry s-a ales cu un cec în valoare de €48,870 și 150 de puncte ATP.





Ambii jucători își vor îndrepta atenția spre Roland Garros. Zverev, favoritul numărul cinci, va debuta împotriva australianul John Millman (55 ATP), în timp ce Jarry va avea un duel de foc cu argentinianul Juan Martin del Potro, cap de serie numărul 8.



Ce au spus cei doi jucători:





"A fost un meci foarte greu. El a jucat agresiv, a servit bine și a lovit tot ce a putut. Am crezut că am control până când a venit ploaia, dar sunt fericit că am găsit o cale să câștig", a spus Zverev.





"Nu am cuvinte să vorbesc despre asta. Am făcut tot ce am putut, am avut șanse și am luptat până la ultimul punct. Trebuie doar să continui lupta și să îmi ofer șansa de a concura pentru un alt titlu", a declarat Jarry.