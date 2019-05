Dayana Yastremska, învingătoare la Strasbourg după o finală maraton cu Caroline Garcia

Dayana Yastremska (42 WTA), cap de serie numărul 6, a câștigat turneul de la Strasbourg după o finală maraton de două ore și 58 de minute. Ucraineanca a învins-o în trei seturi pe Caroline Garcia (Franța, 24 WTA), favorita numărul 4, scor 6-4, 5-7, 7-6(3).

Finala de la Strasbourg a fost una plină de suspans, cu multe răsturnări de situație. Ambele jucătoare au avut probleme la serviciu în primul set, unul în care s-au înregistrat șapte break-uri (trei pentru Garcia, patru pentru Yastremska). Tânăra ucraineancă a avut câștig de cauză, scor 6-4, după 36 de minute de joc.

Yastremska a început cu break setul secund și și-a păstrat avantajul până la scorul de 5-4, când a ratat și două mingi de meci. A fost momentul în care Garcia a prins încredere și a reușit să întoarcă soarta meciului, trecându-și în cont al doilea set, scor 7-5.

Setul decisiv a fost extrem de echilibrat. Garcia a fost din nou prima care și-a pierdut serviciul, după ce a salvat șase mingi de break, însă a făcut apoi re-break-ul și a egalat situația pe tabelă (2-2). La 5-4 în favoarea sa, Garcia a avut o minge de meci, dar nu a reușit să o fructifice și s-a ajuns la tie-break. Yastremska a gestionat cu luciditate momentele importante și s-a impus cu 7-3, deși franțuzoaica a mai avut puterea să salveze încă o minge de meci.



În vârstă de 19 ani, Yastremska și-a trecut în palmares al treilea titlu WTA al carierei și al doilea din acest sezon. Ucraineanca s-a impus în 2018 la Hong Kong, iar în acest an la Hua Hin.

Pentru cele două jucătoare urmează acum turneul de Grand Slam de la Roland Garros. Yastresmka va evolua în primul tur cu spaniola Carla Suarez Navarro (cap de serie 28), iar Garcia (favorita 24) o va înfrunta pe germana Mona Barthel (84 WTA).



.@D_Yastremska is your @WTA_Strasbourg champion!



She saves championship point to down Garcia, 6-4, 5-7, 7-6(3)! pic.twitter.com/h6T54MIrfl