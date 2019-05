WTA Insider: Simona Halep, dominatoare pe zgură începând din 2014 - A adunat în total 11.094 puncte

Simona Halep este văzută de specialiști principala favorită la câștigarea Roland Garros-ului din 2019, sportiva noastră dominând un clasament al tuturor turneelor disputate pe zgură începând din 2014 încoace. Conform WTA Insider, Halep a adunat în această perioadă 11.094 puncte fiind pe primul loc - este urmată de Maria Sharapova (6.412 puncte).



Câștigătoare la Paris în urmă cu un an de zile, Simona domină atunci când vine vorba despre întrecerile pe zgură. A adunat 11.094 de puncte în perioada 2014-2019 la întrecerile disputate pe <terre battue>.

A disputat, printre altele, trei finale la Roland Garros (două pierdute), patru la Madrid (două câștigate) și două la Roma (ambele pierdute).

Următoarea în ierarhie este Maria Sharapova, cu 6.412 puncte (a câștigat titlul de la Roland Garros în 2014, după o finală chiar cu Halep).



Simona are procentajul cel mai mare atunci când vine vorba despre finalele disputate pe zgură: 31.4%. Podiumul este completat de Serena Williams (29.1%) și de Maria Sharapova (28.3%).



Dacă se va impune la Paris și în 2019, Halep va deveni doar a doua sportivă care reușește să își apere trofeul la Roland Garros în ultimii 22 de ani de întreceri. Ultima care a bifat această performanță este tocmai idolul Simonei, Justine Henin (în 2007).

Ediția cu numărul 123 a turneului de la Roland Garros se va disputa în perioada 26 mai - 9 iunie, la Paris.



* În cursul zilei de vineri, HotNews.ro va publica o amplă prezentare a turneului de la Roland Garros.



Statistica celor de la WTA Insider:





Since the start of 2014 @Simona_Halep has collected 4,682 more ranking points on clay than any other player on tour - 11,094, compared to Sharapova with 6,412 https://t.co/jNsN4jsLsW