VIDEO Simona Halep, primul antrenament pe Philippe Chatrier

În urmă cu un an de zile, Simona Halep a câștigat trofeul la Roland Garros, primul titlu de Grand Slam al carierei. Marți, numărul trei mondial a pășit din nou pe Philippe Chartier, o arenă schimbată față de cea pe care Halep triumfa în fața lui Sloane Stephens.

În imaginile surprinse de organizatori și postate pe contul oficial de Twitter al competiției de Grand Slam, se poate vedea și Daniel Dobre, cel care îi este antrenor jucătoarei noastre.



Acum un an de zile, Simona a cucerit trofeul avându-l în lojă pe Darren Cahill.



Ediția cu numărul 123 a turneului de la Roland Garros va avea loc în perioada 26 mai - 9 iunie și va avea premii totale în valoare de €42,661,000.

Welcome back \uD83D\uDE4C



Defending Champion @Simona_Halep is in fine-form on Chatrier.#RG19 pic.twitter.com/92lS2hPAWK