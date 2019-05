VIDEO Rafael Nadal, campion pentru a noua oară la Foro Italico / Ibericul i-a administrat lui Novak Djokovic primul "bagel" din istoria confruntărilor directe

Rafael Nadal a câștigat pentru a noua oară titlul de la Roma, după ce l-a învins în finală pe rivalul său Novak Djokovic, scor 6-0, 4-6, 6-1. Pentru Nadal, titlul de la Foro Italico este primul din acest sezon și al 81-lea din carieră. Aceasta a fost a 26-a victorie a ibericului în fața lui Nole, sârbul impunându-se în 28 de confruntări directe.

Parcursul lui Nadal la Roma:

vs Jeremy Chardy (Franța / 42 WTA) 6-0, 6-1

vs Nikoloz Basilashvili (Georgia / 18 ATP) 6-1, 6-0

vs Fernando Verdasco (Spania / 38 ATP) 6-4, 6-0

vs Stefanos Tsitsipas (Grecia / 7 ATP) 6-3, 6-4

vs Novak Djokovic (Serbia / 1 ATP) 6-0, 4-6, 6-1

Pentru câștigarea turneului, Rafael Nadal va primi 958.055 de euro și 1.000 de puncte în clasamentul ATP. De cealaltă parte, Novak Djokovic va încasa un premiu în valoare de 484.950 de euro și 600 de puncte.

Turneele Masters, titluri:

1 Rafael Nadal 34

2. Novak Djokovic 33

3 Roger Federer 28

4 Ivan Lendl 22

5 John McEnroe 19

6 Jimmy Connors, Andre Agassi 17

8 Bjorn Borg 15

9 Andy Murray 14

10 Boris Becker 13.

Can you find the part of the court they didn't cover in this rally? \uD83E\uDDD0

We can't! \uD83E\uDD37‍♂️\uD83E\uDD37‍♀️



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | @RafaelNadal | @InteBNLdItalia pic.twitter.com/Hl240lvfVW