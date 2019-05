​VIDEO ATP Roma: Novak Djokovic, în semifinale după ce a salvat două mingi de meci în fața lui Juan Martin del Potro

Într-un meci în care zgura le-a pus probleme ambilor jucători, del Potro a arătat un joc excelent, având mai multe lovituri fulgerătoare cu forehand-ul. Pentru argentinian, aceasta a fost doar a șaptea partidă a anului (patru victorii, trei înfrângeri).





După ce a câștigat primul set cu 6-4, del Potro a revenit de la 5-2 în setul secund, a împins disputa în tiebreak, unde a condus cu 6-4, însă a ratat lovitura decisivă, iar Djokovic a revenit în partidă după ce a câștigat patru puncte consecutive (8-6).





Setul decisiv nu a fost mai prejos, punctul zilei venind la scorul de 2-2 și 30-30. Venit la fileu, del Potro a avut o reacție incredibilă, a stopat o minge lângă fileu și a obținut aplauzele adversarului.



În cealaltă semifinală, Rafael Nadal se va confrunta cu Stefanos Tsitsipas, care a profitat de retragerea lui Roger Federer. Grecul l-a învins pe Rafa în semifinale la Madrid, scor 6-4, 2-6, 6-3.

Nole a făcut break-ul chiar în game-ul următor și nu i-a mai oferit nicio șansă lui Juan Martin până la finalul partidei (del Potro a mai câștigat un singur punct pe serviciul sârbului).Liderul mondial îl conduce în acest moment cu 16-4 în meciurile directe pe Juan Martin del Potro."Nu mi-am pierdut niciodată încrederea într-o revenire. Un break, un mini break în tiebreak când conducea cu 6-4 și avea, mai mult sau mai puțin, forehand-ul deschis pentru a închide partida. De atât am avut nevoie pentru a reveni. El a ratat câteva puncte cruciale în tiebreak. De asemenea, în setul decisiv, a ratat un forehand destul de ușor. Așa se întâmplă, acesta este sportul. Mă bucur că am reușit să trec peste",Novak Djokovic se va duela cu un alt argentinian în semifinalele turneului de la Roma, după ce Diego Schwartzman (24 ATP) l-a învins pe niponul Kei Nishikori (6 ATP), scor 6-4, 6-2. Sârbul a câștigat ambele confruntări directe (în primul tur la US Open 2014 și în turul trei al Roland Garros 2017).