WTA Roma: Maria Sakkari, în semifinale - Victorie în trei seturi cu Kristina Mladenovic

Maria Sakkari (39 WTA) a întregit tabloul semifinalelor de la Roma. Jucătoarea din Grecia a trecut în trei seturi de franțuzoaica Kristina Mladenovic (63 WTA), scor 5-7, 6-3, 6-0, după două ore și trei minute de joc. Pentru un loc în finală, Sakkari o va înfrunta pe Karolina Pliskova, cap de serie numărul patru.





Rezultatele înregistrate în sferturi:





Kiki Bertens (NED/N.6) - Naomi Osaka (JPN/N.1) (forfait)

Johanna Konta (GBR) - Markéta Vondroušová (CZE) 6-3, 3-6, 6-1

Karolína Pliskova (CZE/N.4) - Victoria Azarenka (BLR) 6-7 (5/7), 6-2, 6-2

Maria Sakkari (GRE) - Kristina Mladenovic (FRA) 5-7, 6-3, 6-0



Semifinale:



Kiki Bertens vs Johanna Konta (sâmbătă de la ora 13:00)



Karolina Pliskova vs Maria Sakkari (sâmbătă, după ora 18:00)



Turneul WTA de la Roma se dispută în perioada 13-19 mai, pe zgură, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $3.452.538, iar la start s-au aflat 64 de jucătoare pe tabloul principal de simplu. Directorul competiției este Sergio Palmieri. Câștigătoarea ultimelor două ediții este Elina Svitolina (a trecut în ambele finale de Simona Halep).