Simona Halep, la revenirea în ţară: "Nu am nicio problemă gravă la picior. Voi merge cu încredere la Roland Garros"

"Sunt ok, nu am nicio problemă gravă la picior. A fost din cauza oboselii un pic contractat. Săptămânal sunt motivată. Sunt un pic obosită, dar am timp să mă recuperez şi abia aştept să merg la Paris. Sunt foarte bune aceste zile libere şi chiar mă bucur că pot să le petrec acasă. Întotdeauna vin acasă să îmi reîncarc bateriile şi de această dată sunt mai multe zile, ceea ce este un lucru bun", a spus Halep.



Referitor la turneul de la Roland Garros. Simona Halep a declarat că nu poate anticipa nimic. “Niciodată nu anticipez pentru că nu se ştie. Fiecare meci este diferit, fiecare zi e diferită. Aşa că voi merge cu încredere şi să vedem ce va fi. Din partea mea sunt aşteptări normale, o să încerc să gestionez cât se poate de bine şi să fac un rezultat bun, pentru că îmi doresc şi eu, aşa cum îşi doreşte toată lumea. Nu am spus că sunt favorită niciodată şi nici nu aş vrea să schimb acest lucru, pentru că toate jucătoarele joacă un tenis foarte bun şi nivelul de top 10 este foarte ridicat, toată lumea poate câştiga un turneu. Sunt bine, mă simt bine şi am jucat bine la Madrid. Acum, vom vedea", adăugat ea.



Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 3, a fost învinsă, joi, cu scorul de 2-6, 7-5, 6-3, de jucătoarea cehă Marketa Vondrousova, locul 44 WTA, în turul al doilea al turneului de categorie Premier 5 de la Roma. Halep, finalista ultimelor două ediţii, a fost "răpusă" de probleme musculare şi de scurtele adversarei, fiind în pericol să piardă locul 2 WTA, înainte de Roland Garros.