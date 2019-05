Din păcate, ziua de vineri pare a fi una a abandonurilor la Roma, după Naomi Osaka (1 WTA) și marele Roger Federer fiind nevoit să declare forfait cu puțin timp înaintea meciului său din sferturile competiției de la Foro Italico cu Stefanos Tsitsipas.



Organizatorii turneului din capitala Italiei vorbesc despre o accidentare la piciorul drept.



Următoarea competiție la care Roger Federer a anunțat că va participa va fi turneul de Grand Slam de la Roland Garros (26 mai - 9 iunie).



Unfortunately, King Roger had to withdraw from the tournament due to an injury to his right leg. We wish him a fast recovery. Thank you for the incredible emotions.

