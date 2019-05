Simona Halep, înainte de Grand Slam-ul de la Paris: "Kiki Bertens are o șansă mare la câștigarea Roland Garros"

Simona Halep si Kiki Bertens, in finala de la Cincinnati

Simona Halep (2 WTA) a fost eliminată prematur la turneul de la Roma, încă din turul secund, şi îşi poate concentra atenţia asupra turneului de Grand Slam de la Roland Garros, care se va desfăşura în perioada 26 mai - 9 iunie, informează Mediafax.





Campioana din ediţia trecută a Openului Francez consideră că tenismena Kiki Bertens (4 WTA) are o şansă importantă de a-şi trece în cont primul titlu de Grand Slam din carieră.



Olandeza a învins-o pe Halep în ultimele două confruntări directe, în finalele de la Cincinnati şi Madrid. De asemenea, Simona a remarcat-o şi pe Sloane Stephens (8 WTA), cea pe care românca a eliminat-o în finala de anul trecut de la Roland Garros.





"Am tot spus în ultimele luni că tenisul este foarte deschis acum, partea superioară a tablului este deschisă şi orice se poate întâmpla. Kiki Bertens poate câştiga. Ea are o şansă mare în opinia mea, Sloane Stephens la fel. Multe jucătoare au o evoluţie bună pe zgură, aşa că vom vedea. Şi eu sunt foarte curioasă. Nu pot să am anumite aşteptări, pentru că să fiu nevoită să îmi apăr trofeul la un turneu de Grand Slam este o premieră pentru mine. Este ceva nou, voi încerca să fiu relaxată, să mă bucur de turneu şi să încerc să câştig nişte meciuri. Nimic mai mult", a declarat Halep.





Simona Halep a părăsit, joi, turneul de la Roma, în turul al doilea. Numărul doi mondial a fost eliminat în trei seturi de Marketa Vondrousova (44 ATP), scor 6-2, 5-7, 3-6.





