WTA Roma: Maria Sakkari a eliminat-o pe Petra Kvitova - Programul sferturilor de la Foro Italico

În ultimul meci al zilei de joi, Maria Sakkari a completat tabloul surprizelor după ce a eliminat-o în optimi pe Petra Kvitova (7-5, 5-7, 4-0, abandon al cehoaicei). Ziua nu a fost una fastă pentru favorite: Halep, Barty, Muguruza, Keys și Kvitova părăsind competiția de la Foro Italico.





La fel ca și pe tabloul masculin, și la fete s-au disputat câte două tururi în cursul zilei de joi, iar asta pentru că din cauza ploii nu s-a jucat niciun meci miercuri.





Sferturi:



Naomi Osaka (1 WTA) vs Kiki Bertens (4 WTA)/ de la ora 13:00

Victoria Azarenka (51 WTA) vs Karolina Pliskova (7 WTA)/ de la 15:30

Marketa Vondrousova (44 WTA) vs Johanna Konta (42 WTA)/ de la 16:00

Kristina Mladenovic (63 WTA) vs Maria Sakkari (39 WTA)/ de la 20:30.





* Orele sunt aproximative, pot suferi diverse modificări în funcție de durata meciurilor programate anterior sau de condițiile meteo.

Dintre jucătoarele calificate în sferturi, Kiki Bertens şi Karolina Pliskova o pot depăşi pe Halep în clasamentul WTA, prima dacă ajunge în finală, iar a doua dacă va câştiga turneul. Cum Pliskova şi Bertens sunt pe jumătăţi diferite ale tabloului principal, ele pot ajunge în ultimul act şi Halep poate coborî pe locul 4 WTA după turneul de la Roma, dacă se îndeplinesc ambele condiţii de mai sus, informează News.ro.