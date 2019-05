Nick Kyrgios, amendat cu 20.000 de euro după incidentul de la Roma

​Australianul Nick Kyrgios, care s-a autoeliminat în turul doi la turneul de la Roma după ce a avut un comportament nesportiv la meciul cu norvegianul Casper Ruud, a fost amendat cu 20.000 de euro, transmite News.ro.

El a rămas şi fără premiul de 33.635 de euro cuvenit pentru prezenţa în turul secund, dar şi fără 45 de puncte în clasamentul ATP.

De asemenea, el va trebui să plătească şi costurile cazării sale la Roma.

Într-un mesaj postat pe Instagram, jucătorul a spus că ziua de joi a fost una plină de emoţii, iar atmosfera a fost una "nebună". "Îmi pare rău, Roma, poate ne vom revedea din nou", a scris el. Australianul Nick Kyrgios, "copilul teribil" al tenisului mondial, s-a autoeliminat în turul doi la Mastersul de la Roma, după ce a abandonat meciul cu norvegianul Casper Ruud, la scorul de 6-3, 6-7(5), 2-1.

În setul trei, după un punct pierdut, Kyrgios a început să se certe cu un suporter, despre care a spus că îl deranja. Arbitrul de scaun al partidei a decis să-l penalizeze.

Nefiind de acord cu decizia arbitrului, australianul a aruncat cu racheta şi apoi şi cu un scaun în mijlocul terenului. Apoi a decis să-şi strângă lucrurile şi să părăsească terenul.

Nick Kyrgios este cunoscut pentru modul delăsător în care abordează unele meciuri, dar şi pentru multiplele divergenţe cu jucători sau arbitri de scaun.



