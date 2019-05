ATP Roma: Roger Federer, calificare dramatică în sferturi după ce a salvat două mingi de meci contra lui Borna Coric

Publicul italian a savurat din plin fiecare punct câștigat de Roger Federer, pe Grandstand elvețianul având parte de o susținere precum în Cupa Davis. Mister Perfect nu le-a dezamăgit așteptările, impunându-se după ce a salvat două mingi de meci în tiebreak-ul decisivului cu Borna Coric (2-6, 6-4, 7-6(7)). Fedex este în sferturi la Masters-ul de la Roma, acolo unde va da peste învingătorul disputei dintre Tsitsipas și Fognini.

Coric a impus ritmul în primul set al confruntării cu Federer, croatul câștigând detașat, scor 6-2. Elvețianul a făcut ajustările necesare, a fost mai agresiv și mai precis, iar manșa i-a revenit cu 6-4.



Decisivul a fost unul plin de emoție și tensiune, publicul italian savurând din plin fiecare minge care i-a revenit lui Roger. Decisivul s-a dus în tiebreak, acolo unde Coric a avut două mingi de meci: 6-4. Purtat de la spate de un public precum în Cupa Davis, Federer a avut puterea să revină și să se impuna dramatic, scor 9-7.



A fost o partidă spectaculoasă, care s-a întins pe durata a două ore și 33 de minute.

Double, done! \uD83D\uDC4D@rogerfederer saves 2 MPs and battles past Borna Coric 2-6 6-4 7-6(7) to reach the quarter-finals at #ibi19 pic.twitter.com/KqaXazPrZm