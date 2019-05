WTA Roma: Mihaela Buzărnescu, eliminată de Naomi Osaka în optimi (3-6, 3-6)/ Serviciul, explozia din braț și victoria fără dubii

WTA Roma

În spatele unui serviciu incredibil, Naomi Osaka a avut liniștea necesară să-și construiască după bunul plac schimburile, nipona dominând în mare parte partida cu Mihaela Buzărnescu din optimile de la Roma (Premier 5). Asiatica a fost inspirată și agresivă la retur, iar Miki, deși a încercat să schimbe din mers planul tactic, nu a avut răspunsul necesar cu care să o incomodeze pe jucătoarea care domină ierarhia WTA (6-3, 6-3 pentru Naomi, după un meci care a durat o oră și 13 minute).







Ultimul punct al partidei: .@Naomi_Osaka_ seals a berth in the @InteBNLdItalia quarterfinals!



She takes out Buzarnescu, 6-3, 6-3 \uD83D\uDCAA pic.twitter.com/8DdwTd1Uqn — WTA (@WTA) May 16, 2019

Statistica partidei Buzărnescu vs Osaka:





Puncte câștigate cu primul serviciu: 51%-88%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 50%-61%

Lovituri câștigătoare: 11-27

Erori neforțate: 16-15

Puncte de break câștigate: 1/1 vs 4/9

Total puncte câștigate: 44-67

Durată meci: 1h 13 min.





De știut:





După parcursul de la Roma, Mihaela Buzărnescu va primi un premiu de 29.866 de euro şi 105 puncte în clasamentul WTA de simplu. Grație victoriei de joi, Naomi Osaka o conduce cu 2-0 în meciurile directe pe Mihaela Buzărnescu. Nipona va fi cap de serie numărul unu la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului (26 mai - 9 iunie). Desfășurarea LiveText a partidei Mihaela Buzărnescu vs Naomi Osaka:







3:6 La 15-15, Miki comite o dubla greseala. Egaleaza insa dupa un atac pe mediana, respunsul lui Naomi a fost in afara terenului. O rama trimite mingea in fileu: 30-40, minge de meci pentru liderul ierarhiei WTA. Publicul aplauda, o incurajeaza pe Mihaela. Forehandul Mihaelei se duce in afara terenului, iar Osaka castiga game-ul, setul si partida...







3:5 Naomi a reintrat pe fagasul normal: serveste ca din tun, si-a regasit cadenta: 40-0 in doar cateva zeci de secunde. Game alb, Osaka a fost in deplin control, Miki nu-si poate reprosa nimic in acest game...







3:4 De pe o minge joasa, Naomi ofera un raspuns foarte bun cu reverul in cross lung: este o jucatoare cu multe arme, nu degeaba este liderul mondial si a castigat ultimele doua Grand Slam-uri...Buzarnescu incepe sa fie din ce in ce mai agresiva, nu mai sta la mana adversarei: 30-30. Cu o atitudine pozitiva, Buzarnescu anuleaza mingea de break cu un joc foarte bun (40-40). Osaka da drumul bratului, trimite pe contre-pied, iar apoi striga: a facut un punct mare. Mihaela cere verificare unei urme, dar aceasta a fost in aut: rebreak Osaka, nipona conduce cu 4-3 in setul al doilea







3:3 Dupa ce a castigat primul punct, Buzarnescu nu a oferit un raspuns pe masura pe serviciul al doilea. Vine un as: al noualea. Miki deschide foarte bine terenul cu forehandul, se face 30-30. Urcata la fileu, Buzarnescu face diferenta cu un voleu drive de forehand: prima minge de break din acest meci pentru sportiva noastra (30-40). Mihaela urca din nou la fileu, trimite puternic, iar break-ul apare. Sfaturile antrenorului au dat roade, Buzarnescu este inapoi in meci







Artemon Apostu-Efremov ii ofera din nou sfaturi Mihaelei







2:3 Un duel de la fileu ii revine niponei, a fost un schimb precum la dublu (0-15). Mihaela incearca sa ia mingea din urcare, dar gaseste doar fileul (0-30). Buzarnescu strange pumnul dupa un passing superb: publicul aplauda: 30-30. Dupa ce a trimis pe tusa (cu ceva noroc), Osaka rateaza o dreapta: 30-30. Miki reuseste sa conduca schimbul si sa isi treaca in cont al treilea punct la rand. Buzarnescu isi castiga serviciul, a revenit de la 0-30...







1:3 Nu este vorba numai este forta: Naomi are cam toate loviturile, plus inteligenta si viziune. Gaseste contre-pied-urile, deschide bine terenul, este foarte greu pentru Mihaela sa gaseasca raspunsul pe masura. La 15-15 mai vine si un as al niponei. Inca o data serviciul face diferenta: 40-15. Dubla greaseala - prima din acest meci in dreptul asiaticei (la asi este 7-1 pentru liderul mondial). Nu am apucat sa termin de scris ca a venit si al optulea as: 3-1 pentru Naomi in setul al doilea







1:2 Naomi pune presiune mare la retur, Miki se zbate, dar si greseste din situatii aparent simple: 0-40. Osaka returneaza lung, puternic, Buzarnescu este in dificultate. Break alb al niponei dupa o dreapta in afara terenului trimisa de Buzarnescu







1:1 Mai agresiva la retur, Mihaela este in avantaj (15-30). Este primul game in care da semne ca ar putea sa ii puna probleme niponei pe serviciul acesteia. Naomi revine insa gratie serviciului al doilea (30-30). Nu mai sunt probleme: Osaka serveste bine si ajunge sa aiba minge de game (40-30). Se face 1-1, Naomi si-a regasit arma - serviciul - la momentul oportun







1:0 Formidabil loveste Naomi: pe linie, cu o lejeritate fantastica: 0-15. Returul niponei este in aut: 15-15. Buzarnescu castiga punctul: smash dupa un serviciu foarte bun: 30-15. Mingea este buna, pe tusa, as al Mihaelei: urma a fost verificata de arbitrul de scaun. Sansa de game pentru Buzarnescu, ar fi bine sa inceapa cu dreptul setul al doilea. Din pacate, mingea ramane in plasa: egalitate. Foarte multa presiune pune Osaka la retur, greu de facut fata unor asemenea lovituri. Din defensiva, Osaka pune mingea pe tusa, ce inverventie a avut (si putin noroc, este adevarat). Mingea de break este anulata: Naomi greseste de pe mediana cu reverul. Din retragere, Mihaelei nu ii ies pasii, iar Osaka are inca o minge de break. Si acesta este salvata: forehandul in lungul liniei a fost la inaltime. La cum loveste, Naomi nici nu are nevoie sa se deplaseze foarte mult: inca o sansa de break. Pune si Mihaela presiune, are acum minge de game. Dupa ce a salvat mai multe mingi de break, Buzarnescu trimite superb un contre-pied si isi castiga serviciul







Un singur break a facut diferenta in acest prim set. Din pacate, Mihaela nu reusit sa fie in niciun moment <aproape> de adversara pe serviciul acesteia. Este insa si greu la cum a servit azi Osaka...







3:6 Osaka serveste foarte bine, iar apoi deschide incredibil terenul: 15-0. Are deja 12 lovituri castigatoare liderul mondial. Intre timp se face 30-0. Pe game-urile de serviciu, japoneza este imbatabila: 40-0, dupa inca un as. Si inca unul, iar primul set ii revine niponei dupa o jumatate de ora







3:5 Naomi nu face prea multe cadouri, iar apoi trimite pe linie cu backhandul - incredibila explozia din bratul niponei (15-30). Mihaela face pasul in fata, isi asuma riscuri si trimite imparabil cu forehandul (30-30). Intrata inca o data in teren, Buzarnescu isi pune in evidenta reverul din saritura: 40-30. Game pentru Miki, este 5-3 pentru asiatica







Osaka are in serviciu principala arma: a castigat toate punctele jucate cu primul serviciu. In plus, nipona are o eficacitate ridicata la retur, acolo unde este agresiva





2:5 Osaka intra in teren, trimite in lungul liniei, iar Mihaelei nu ii iese passing-ul. Inca un as: 30-0. Retur lung al Mihaelei: 40-0. Si inca unul: 5-2





2:4 Mihaela trimite cu mai multa lungime, cat mai aproape de baseline, iar acest lucru da roade in acest game: 30-0. Se face 40-0 dupa un serviciu doi foarte bun al Mihaelei (la teu, cu mult efect exterior). Osaka este incredibila la retur: ia mingea din urcare, trimite foarte puternic: 40-15. Game-ul ii revine Mihaelei, tabela se modifica: 4-2







1:4 5/5 pentru Osaka pe primul serviciu. Desi este zgura, mingea este greu de returnat dupa serviciul niponei. Joaca bine si cu doi-ul nipona: 30-0. Trei mingi de game, Osaka a facut diferenta numai cu serviciul pana acum (40-0). Da, game alb pentru japoneza: este foarte greu sa emiti pretentii atunci cand Osaka serveste cum a facut-o pana acum...







1:3 Miki serveste mai bine, castiga doua puncte, dar apoi Osaka ia mingea din urcare si nu mai este nimic de facut pentru defensiva sportivei noastre. Buzarnescu isi face bine loc si loveste cu forehandul, iar Naomi nu mai poate returna cu reverul de pe culoarul de dublu (40-30). Mihaela apare pe tabela, este 3-1 pentru Osaka. A fost un game in care Buzarnescu a avut ceva mai multa initiativa







Mihaela a discutat cu antrenorul Artemon Apostu-Efremov, iar acesta ii cere sa nu mai joace liniar, sa isi asume unele riscuri







0:3 Osaka are mare siguranta din spatele serviciului, practic poate sa conduca schimburile in directia dorita (30-0). As la teu: 40-0. Osaka si-a trecut deja in cont al treilea as. Naomi a incercat inca un contre-pied, mingea a ramas insa in plasa (40-15). Naomi deschide foarte bine terenul cu dreapta si inchide punctul si game-ul cu un forehand inside-out. S-a facut 3-0 pentru Osaka







0:2 Doua slice-uri de forehand ale Mihaelei isi ating pana la urma tinta, iar defensiva niponei cedeaza (15-0). In momentul in care incearca sa accelereze in lungul liniei cu forehandul, Miki greseste: 15-15. Buzarnescu face diferenta cu un voleu drive de forehand, foarte bine a facut pasul spre fileu. Prea multa forta pune Osaka intr-un rever: sunt doua mingi de game pentru Buzarnescu (40-15). Scurta perfect ascunsa de Naomi: 40-30. Dubla greseala - egalitate. Parea un game in care Mihaela sa nu aiba probleme. Situatia s-a intors in doar cateva minute. Osaka are o explozie fantastica in executie - da uneori senzatia ca nici nu se intrebuinteaza prea tare. Mihaela revine cu un serviciu foarte bun, cu mult kick. Game-ul se prelungeste: inca o egalitate. Din saritura, Naomi prinde foarte bine un contre-pied: minge de break. Buzarnescu s-a precipitat putin pe un forehand, iar mingea s-a dus in aut: break, japoneza conduce cu 2-0







0:1 Osaka incepe meciul cu un serviciu puternic, nimic de facut pentru Mihaela. Inca un serviciu bun, cu mult efect, este cunoscut faptul ca nipona trimite bine de la lansare (30-0). Liderul mondial este deja la un nivel ridicat, castiga punct dupa punct, ii este usor sa dicteze ritmul din spatele unui asemenea serviciu (40-0). Reverul lui Naomi produce si prima eroare: 40-15. Buzarnescu incearca sa o joace mult pe rever pe adversara. Game-ul se incheie cu un as, este 1-0 pentru Osaka







Cele doua sportive se afla la incalzire





Buzărnescu și-a asigurat până acum un premiu de 29.866 de euro şi 105 puncte WTA.







Cele două sportive s-au mai duelat o singură dată, în 2018, la Nottingham. A fost 6-4, 6-1 pentru niponă.







Turneul WTA de la Roma se dispută în perioada 13-19 mai, pe zgură, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $3.452.538, iar la start s-au aflat 64 de jucătoare pe tabloul principal de simplu. Directorul competiției este Sergio Palmieri. Câștigătoarea ultimelor două ediții este Elina Svitolina (a trecut în ambele finale de Simona Halep).





