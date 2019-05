LiveText Simona Halep - Marketa Vondrousova 6-2, 5-7, 3-3

Returul Simonei o incomodeaza pe cehoaica, punct pentru jucatoarea noastra (15-15). Halep loveste moale, iar Vondrousova nu o iarta (30-30). Romanca sta bine pe picioare, iar Marketa greseste, minge de break pentru numarul 2 WTA. Vondrousova o plimba bine pe Halep, iar defensiva acesteia cedeaza. Serviciu perfect, minge de game pentru cehoaica. Marketa rateaza incredibil un passing, egalitate. Simona anuleaza o minge de game cu o dreapta inversa superba.







3-3 Aflata mult in spatele liniei de fund, Halep trimite in fileu (15-30). Este ajutata apoi de serviciu. Vondrousova rateaza complet un retur. Inca o eroare a cehoaicei, iar Simona egaleaza scorul pe tabela.





Halep il cheama pe Daniel Dobre, care ii spune sa nu riste daca durerea persista. Simona alege sa continue meciul.







2-3 Aut al Simonei. Vondrousova isi calculeaza bine pasii si isi adjudeca punctul cu un backhand in lung de linie (0-40). Serviciu perfect, cehoaica isi trece si ea in cont un game alb si trece din nou la conducere pe tabela.







2-2 S-a reluat jocul. In sfarsit, o scurta buna pusa de Halep (15-0). Simona isi adjudeca un schimb superb, Vondrousova a ratat din apropierea fileului. Halep reuseste o nou executie de manual si apoi inchide game-ul fara emotii.







Simona Halep a cerut interventia fizioterapeutului. Romanca acuza probleme la piciorul stang.







1-2 Simona comite din nou o eroare, prea multe astazi in contul ei (0-30). Vondrousova loveste perfect in lung de linie (0-40). Vine un retur castigator al Simonei (15-40). Romanca pune inca o data presiune pe serviciul adversarei (30-40). Vondrousova face pasul in teren si isi adjudeca gameul de serviciu, desi Simona a reusit sa ii puna probleme.







1-1 Vondrousova face pasul in teren, dar trimite mult in afara liniei de fund (30-0). Vondrousova raspunde la o scurta a Simonei, romanca pune din nou o scurta, dar castig de cauza are cehoaica. Halep este ajutata de serviciu si pune capat gameului inainte de a se complica.







0-1 Marketa incepe setul decisiv cu o dubla greseala. Halep loveste bine pe contre pied (0-30). Simona trimite pe linie. Se striga aut, arbitrul coboara din scaun si se repeta punctul. Inca o scurta ii aduce punctul cehoaicei (15-30). Vondrousova loveste puternic, iar Halep nu reuseste sa treaca mingea peste fileu. Romanca incearca si ea o scurta, dar rateaza executia. Vondrousova inchide gameul la prima sansa.







5-7 Simona isi plimba foarte bine adversara si o forteaza sa greseasca (15-0). Din pacate, forehandul Simonei se opreste in fileu. Serviciu la teu, punctul ii revine Simonei (30-15). Vondrousova trimite prea lung, iar Halep are doua mingi de game. Vine insa o dubla greseala, prima pentru romanca in aceasta partida. Inca o eroare nefortata, Simona isi complica singura situatie. Vondrousova castiga un punct din apropierea fileului si are minge de set. Halep o salveaza cu un forehand superb, egalitate. Cum putea sa isi procure Vondrousova o noua minge de set? Cu o scurta! Halep loveste cu rama, iar setul al doilea se duce in contul cehoaicei.







5-6 Aflata in apropierea fileului, Vondrousova inchide punctul fara nicio emotie (30-0). Serviciu perfect, nimic de facut pentru Halep. Cehoaica raspunde cu un game alb. Simona va servi pentru a trimite setul la tiebreak.







5-5 Vondrousova trimite prea lung, punctul ii revine Simonei. Vine un serviciu castigator (30-0). Halep este ajutata din nou de serviciu si are trei sanse de a inchide game-ul. Serviciul este la cote inalte, game alb.







4-5 Dupa o eroare a Simonei, Vondrousova trimite in fileu (15-15). Cehoaica serveste bine in doua randuri (15-40). Halep rupe ritmul cu o scurta, Marketa ajunge si reuseste sa trimita peste fileu, dar Halep o paseaza superb (30-40). Vondrousova inchide game-ul in cele din urma si trece in avantaj pe tabela.







4-4 Halep ia la tinta fileul, punctul ii revine cehoaicei. Simona este adusa din nou la fileu, dar reactioneaza bine si castiga un schimb lung de mingi. Romanca isi construieste bine punctele si nu ii mai lasa nicio sansa adversarei. Din nou egalitate, 4-4.







In pauza dintre game-uri, Simona a solicitat interventia lui Daniel Dobre.







3-4 O eroare nefortata din partea Simonei. Urmeaza din nou aceeasi scurta care ii da batai de cap romancei (0-30).Combinatie perfecta a Marketei, care isi castiga la zero game-ul de serviciu.







3-3 Halep face pasul in teren, dar rateaza incredibil un voleu (0-15). Vondrousova se apara incredibil, iar Halep greseste in cele din urma (0-14). Romanca salveaza prima minge de break. O lovitura in cross scurt mai anuleaza o minge de break. Serviciu perfect, Simona trece cu bine de acest moment (40-40). Un ajutor si din partea fileului. Halep nu se mai complica si inchide gameul.







2-3 Vondrousova rezista perfect in defesinva, dupa care inchide din nou cu o scurta. Halep nu gaseste inca solutii la aceste lovituri. Raspunde insa la randul sau cu o scurta (15-15). Forehand in lung de linie perfect reusit de Simona (15--30). Retur lung al romancei (30-30). Marketei ii iese orice in aceste momente, un lung de linie la care Halep nu poate face nimic. Urmeaza insa o greseala (40-40). Un schimb lung de mingi ii revine meritat Simonei, sansa de break. Din nou o scurta! Ii iese enervant de bine aceasta lovitura! Dar vine o dubla greseala si a doua minge de break pentru Halep. Numarul 2 WTA profita de aceasta data si se apropie la un game de adversara.







1-3 Vondrousova loveste inghesuit si trimite afara (0-15). Cehoaica isi adjudeca un schimb superb, profitand si de neispiratia Simonei la fileu. Inca un raliu castigat de Marketa (30-30). Simona este incomodata de un retur lung si trimite in aut, minge de break pentru Vondrousova. Halep salveaza mingea de break cu putina sansa, a lovit direct pe linie. Urmatoarea lovitura nu ii mai iese Simonei, o noua minge de break. Scurta Marketei isi face inca o data treaba.







1-2 Halep face pasul in teren si inchide punctul cu un forenhand in cross. Vondrousova schimba perfect directia si castiga punctul. Este ajutata apoi si de serviciu (15-30). Marketa trimite in aut, arbitrul confirma (30-30). Un ajutor pentru Simona - a patra dubla greseala comisa de Vondrousova in acest meci. Retur bun al romancei, iar mingea cehoaicei se opreste in fileu. Halep reuseste break-ul si reduce din diferenta, 1-2.







0-2 Retur bun al Marketei, Halep trimite in fileu. Forehand superb in lung de linie. Simona apeleaza si ea la o scurta care o lasa fara reactie pe adversara (30-15). Vondrousova raspunde cu o lovtura de forehand exceptionala, nimic de facut pentru Halep. Simona este neinspirata cu o scurta, iar Marketa castiga punctul din apropierea fielului. Halep se complica, incearca din nou cu o scurta si pierde si de aceasta data. Break reusit de Vondrousova!







0-1 Serviciu bun al cehoaicei, Halep nu mai poate returna. Simona puncteaza cu backhand-ul in cross scurt. Ce lovitura reuseste jucatoarea noastra! (15-15). Halep ia la tinta fileul, iar apoi mai face inca un cadou adversarei. Minge de game pentru Marketa. Dubla greseala, egalitate. Vondrousova rezista bine in defensiva, iar punctul ii revine dupa ce Halep n-a mai putut trce mingea peste fileu. Inca o scurta de efect ii aduce game-ul cehoaicei.







6-2 Halep serveste cu mingi noi. Serviciul doi o pune in dificultate pe Marketa. Punct pentru Halep. Din pacate, urmeaza o greseala a jucatoarei noastre. Vondrousova forteaza, dar mingea nu prinde terenul. Halep isi procura doua mingi de set. Serviciu la teu, cehoaica returneaza moale, iar Halep profita si inchide game-ul cu o lovitura in coltul terenului. Primul set a durat 33 de minute.







5-2 Primul punct al game-ului ii revine Simonei. Vondrousova comite din nou dubla greseala (0-30). Cehoaica greseste cu forehand-ul, trei mingi de break pentru numarul 2 WTA. Serviciul doi ii duce insa punctul Marketei (15-40). Halep pune capat game-ului cu un retur castigator. Vondrousova simte ca jocul nu mai functioneaza si cere ajutorul antrenorului sau.







4-2 Pe un retur moale, Simona trimite in fileu (0-15). Inca o eroare din partea Simonei (0-30). Vine un serviciu bun si isi trece in cont primul punct. Vondrousova schimba foarte bine directia, iar defensiva Simonei cedeaza (15-40). Simona face punctul cu o lovitura in cross. Mai ramane o minge de break. Halep construieste bine punctul si o obliga pe adversara sa greseasca, egalitate. Urmeaza inca o eroare din partea cehoacei. Mingea Simonei se opreste in banda fileului, inca o egalitate. Halep castiga un raliu cu o lovitura superba in lung de linie. Scurta de backhand isi face din nou aparitia, a treia egalitate. Romanca schimba bine directia, iar Vondrousova rateaza lovitura, inca o minge de game pentru Halep. Poate de data asta este cu noroc. Marketa returneaza foarte bine, iar Halep trimite prea lung, inca o egalitate. Serviciu castigator. In sfarsit, vine eroarea cehoaicei, iar Halep trece cu bine de acest game.







3-2 Halep vine foarte bine la fileu si inchide punctul cu smash-ul. Din pacate, returul se opreste in plasa fileului (15-15). Urmeaza si o dubla gresela, prima a meciului. Simona isi paseaza superb adversarea, cu un forehand in lung de linie - doua mingi de break. Vondrousova ia la tinta fileul, iar Halep trece in avantaj pe tabela.







2-2 Simona face pasul in teren, ia mingea din urcare si inchide superb cu backhand-ul. Romanca isi construieste bine punctul, de data aceasta face diferenta cu forehand-ul (30-15). Vondrousova risca si ii punctul ii revine. Halep da replica imediat, tot cu forehand-ul. Urmeaza un as, al doilea al jucatoarei noastre. Se face 2-2.







1-2 Halep variaza loviturile, dar trimite de putin cu backhand-ul in afara terenului. Fileul o ajuta pe Simona, mingea sare din banda in afara terenului. Vondrousova apeleaza din nou la arma sa letala - scurta de backhand (30-30). Marketa obtine prima minge de game. Serviciu bun, iar Halep rateaza returul.







1-1 Serviciu bun al Simonei, returul cehoaicei se opreste in fileu. Vondrousova loveste foarte bine din alergare, iar jucatoarea noastra nu mai poate trece mingea peste fileu (15-30). Simona vine la fileu, dar profita de o greseala a cehoaicei. Inca o scurta, Simona ajunge, dar mingea se opreste in fileu, minge de break. Serviciu la exterior al Simonei, care apoi inchide punctul din apropierea fileului. As al Simonei - egalitate. Serviciul o ajuta inca o data pe romanca, returul Marketei se opreste in fileu.







0-1 Meciul incepe cu Vondrousova la serviciu. Retur perfect la Simonei, cu backhand-ul (0-15). Cehoaica trimite pe linie, arbitrul merge sa verifice urma. Punct pentru Vondrousova. Cehoaica pune o scurta la care Halep nu are nicio sansa sa mai jaunga (30-15). Un schimb mai lung, Halep scapa mingea in afara terneului. Vondrousova puncteaza pe contre pied si isi trece in cont primul game al partidei.







Cele doua jucatoare se afla la incalzire.







S-a încheiat meciul dintre Dominic Thiem (4 ATP), cap de serie 5, și Fernando Verdasco (38 ATP). Spaniolul s-a impus cu 4-6, 6-4, 7-5, obținând a patra victorie din tot atâtea partide disputate în compania lui Thiem. Pe arena Pietrangeli va urma confruntarea dintre Halep și Vondrousova.







Simona Halep (2 WTA) debutează joi la turneul Premier 5 de la Roma, împotriva cehoaicei Marketa Vondrousova (44 WTA). Partida se desfășoară pe arena Pietrangeli și poate fi urmărită în direct pe Digi Sport și LiveText pe HotNews.ro.





Halep și Vondrousova s-au mai întâlnit o singură dată, în acest an, la Indian Wells, în faza optimilor. A fost atunci 6-2, 3-6, 6-2 pentru Marketa în deșertul californian.





În primul tur, Marketa Vondrousova a eliminat-o pe Barbora Strycova (40 WTA), scor 1-6, 6-4, 7-6(4), după un meci care a durat două ore și 33 de minute.





Dacă se va impune în fața cehoaicei, Simona Halep va juca meciul din optimi tot joi, din cauza că programul a fost dat peste cap de ploaie. Ea ar putea să o întâlnească în jurul orei 20:30 pe învingătoarea disputei dintre Daria Kasatkina și Katerina Siniakova.







Turneul WTA de la Roma se dispută în perioada 13-19 mai, pe zgură, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $3.452.538, iar la start s-au aflat 64 de jucătoare pe tabloul principal de simplu. Directorul competiției este Sergio Palmieri. Câștigătoarea ultimelor două ediții este Elina Svitolina (a trecut în ambele finale de Simona Halep).