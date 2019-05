WTA Roma: Când vor juca Simona Halep și Mihaela Buzărnescu - Ar putea evolua fiecare de două ori în cursul zilei de joi

Cel puțin ipotetic, Simona Halep și Mihaela Buzărnescu ar putea juca de două ori în cursul zilei de joi, conform programului anunțat de organizatorii turneului Premier 5 de la Roma. Asta, desigur, dacă vor trece de Marketa Vondrousova, respectiv Julia Goerges.

Meciurile de care suntem siguri:

Mihaela Buzărnescu o va întâlni pe Julia Goerges de la ora 11:00 (ora României), într-o confruntare care va avea loc pe Terenul 6 (asta, desigur, dacă și ploaia va fi de acord). Va fi prima dispută a zilei de pe această arenă.

Simona Halep și Marketa Vondrousova vor intra pe teren în jurul orei 13:00, duelul lor fiind al doilea al zilei de pe Arena Pietrangeli (după Thiem vs Verdasco, care va debuta la ora 11:00).



Ar putea disputa și al doilea meci în aceeași zi





În cazul în care vor obține victorii, Simona Halep și Mihaela Buzărnescu vor mai juca încă o dată în cursul zilei de joi.

Astfel, în turul trei, Buzărnescu ar putea să se dueleze în jurul orei 19:00 cu învingătoarea disputei dintre Naomi Osaka și Dominika Cibulkova.

În ceea ce o privește pe Halep, ea ar putea să o întâlnească în jurul orei 20:30 pe învingătoarea disputei dintre Daria Kasatkina și Katerina Siniakova.



Aici poți vedea programul complet al zilei, așa cum a fost anunțat de organizatorii de la Roma:





