Rafael Nadal, fără titlu pe zgură înainte de debutul de la Roma: "Nu am jucat suficient de bine să câştig"

Rafael Nadal, numărul doi mondial în tenisul masculin, de opt ori campion la Roma, va debuta în turneul de la Foro Italico împotriva câştigătorului dintre francezii Richard Gasquet şi Jeremy Chardy şi nu simte presiune pentru că nu a câştigat încă niciun turneu pe zgură în acest an, relatează EFE, conform Agerpres.





Nadal, care deţine titlul la Roma, a declarat luni, într-o conferinţă de presă la Roma, că se simte bine după virusul care l-a afectat săptămâna trecută la Madrid, unde a fost eliminat în semifinale de grecul Stefanos Tsitsipas.





''Am mult de muncă. Îl am pe Chardy sau Gasquet la debut. Ăsta e tabloul meu. Altceva nu contează acum'', a răspuns Nadal, regele zgurii, când a fost întrebat de o posibilă semifinală cu Roger Federer.





Spaniolul, cap de serie numărul 2, a adăugat că faptul că nu a câştigat niciun turneu pe zgură în acest an nu îl afectează:







''Mă simt bine. E adevărat că nu am câştigat titluri pe zgură, dar de exemplu în 2015 am câştigat doar la Buenos Aires şi acum mă simt mai bun ca în acel an. De multe ori câştigarea unui titlu nu face mare diferenţă. Am pierdut câteva turnee, dar am fost şi aproape să câştig. Nu am jucat suficient de bine să câştig, dar nici nu am jucat aşa de rău''.







La Barcelona, Nadal a pierdut în semifinale la Dominic Thiem, iar la Monte Carlo a fost eliminat în aceeaşi fază de Fabio Fognini.





Nadal a adăugat că este mai complicat să câştige titluri, dar rezultatele reuşite în ultimii ani de el, Djokovic sau Federer sunt extraordinare: ''Roger are 37, eu aproape 33, Novak are 32. Să câştigi tot ce am reuşit noi în ultimii 14-15 ani nu se întâmplă des în istoria tenisului. Asta înseamnă că devine complicat''.





Rafael Nadal, primul antrenament la Roma: