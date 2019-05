Novak Djokovic a câștigat al treilea titlu la Madrid - Victorie în două seturi cu Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic (1 ATP) a câștigat turneul Masters de la Madrid, după ce s-a impus în ultimul act în fața grecului Stefanos Tsitsipas (9 ATP), scor 6-3, 6-4. Pentru Nole este al treilea titlu din tot atâtea finale disputate la competiția din capitala Spaniei.

Partida a durat o oră și 33 de minute.



Grecul câștigase singura întâlnire anterioară cu Novak Djokovic, anul trecut, în optimi la Toronto, scor 6-3, 6-7 (5), 6-3.



Novak Djokovic și-a trecut în palmares al 74-lea titlu al carierei și al doilea din acest sezon, după cel de la Australian Open.



Sârbul s-a mai impus la Madrid în 2011 şi 2016, iar cu victoria de duminică l-a egalat pe Rafael Nadal la numărul de titluri Masters - 33.

Titluri Masters:



1 Rafael Nadal, Novak Djokovic 33

2 Roger Federer 28

3 Ivan Lendl 22

4 John McEnroe 19

5 Jimmy Connors, Andre Agassi 17

6 Bjorn Borg 15

7 Andy Murray 14

8 Boris Becker 13

Ultimul punct al partidei Djokovic vs Tsitsipas:



