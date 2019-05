VIDEO ATP Madrid: Rafael Nadal, eliminat în semifinale după un meci de luptă cu Stefanos Tsitsipas

Jucătorul în vârstă de 20 de ani a pus capăt partidei cu un break (al treilea din decisiv), după două ore şi 34 de minute de joc. Nadal a reușit să salveze trei mingi de meci, însă grecul a profitat de a patra șansă și a obținut astfel prima victorie în fața spaniolului.



"Nu vă puteți imagina ușurarea, este de necrezut, nu vreau să spun asta, dar aproape că mi-am pierdut speranța la un moment dat. Pierdusem trei meciuri la rând împotriva lui. Când am jucat la Toronto am simțit că am fost foarte aproape, iar acel meci mi-a dat încredere că pot să îl înving în viitor, dar atunci a fost prea mult. Să îl înving pe zgură face ca victoria să fie și mai specială", a spus Stefanos Tsitsipas, după calificarea în finala de la Madrid.



"Nu m-am simțit bine astăzi pentru a face lucrurile pe care am vrut sa le fac, asta e tot. Era clar ce trebuia să fac, dar în seara asta nu am fost capabil să o fac", a declarat Rafael Nadal.





Este pentru a treia oară în tot atâtea turnee pe zgură în acest sezon când Nadal, considerat "regele" acestei suprafeţe, este eliminat în semifinale. Spaniolul s-a oprit în ultimul act și la Monte Carlo și Barcelona.







Stefanos Tsitsipas va juca la Madrid cea de-a şaptea finală din carieră și a doua de Masters, după cea de anul trecut de la Toronto, pierdută chiar în faţa lui Nadal. Grecul a câştigat în acest an turneele de la Estoril şi Marsilia, iar în 2018 s-a impus la Stockholm, toate de 250 de puncte. În 2019, a mai jucat finala de la Dubai şi pe cea de la Barcelona, ambele de 500 de puncte. În palmaresul lui se mai regăsește un titlu la Next Gen ATP Finals, în 2018.





În lupta pentru trofeu, Tsitsipas îl va înfrunta pe liderul mondial Novak Djokovic, aflat pentru a treia oară în ultimul act la competiția spaniolă (are două trofee la Caja Magica). Partida va începe la ora 19:30, putând fi urmărită în direct la Digi Sport.







Grecul a câștigat singura întâlnire anterioară cu Novak Djokovic, anul trecut, în optimi la Toronto, scor 6-3, 6-7 (5), 6-3.







Ultimul punct al partidei Tsitsipas vs Nadal:



Rezumatul semifinalelor de la Madrid: