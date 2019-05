​ATP Madrid: Schwartzman și Thiem, adversarii perechii Tecău/Rojer în finala de dublu

​Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer va juca împotriva cuplului Diego Schwartzman (Argentina)/Dominic Thiem (Austria), duminică, în finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.536.160 euro, scrie Agerpres.





Schwartzman şi Thiem s-au impus, sâmbătă, în semifinale, cu 6-3, 6-2, în faţa perechii Guido Pella (Argentina)/Joao Sousa (Portugalia), după doar 58 de minute.



Tecău şi Rojer obţinuseră calificarea în finală încă de vineri, după o victorie cu 6-4, 5-7, 10-5 în faţa cuplului Wesley Koolhof (Olanda)/Stefanos Tsitsipas (Grecia).



Tecău şi Rojer au câştigat titlul la Madrid în 2016 şi au asigurat un cec de 174.490 de euro şi 600 de puncte ATP la dublu. Finala de duminică va începe la ora 16:30, ora României.



Tecău va juca la Madrid a 56-a finală de dublu din carieră.



Horia Tecău are acum 35 de titluri câştigate la dublu şi 20 finale pierdute. A câştigat 18 titluri alături de Rojer (în 2014 la Zagreb, Casablanca, Bucureşti, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing şi Valencia, trei în 2015 la Rotterdam, Wimbledon şi Turneul Campionilor de la Londra, unul în 2016, la Madrid, şi în 2017, la Dubai, Geneva, Winston-Salem, US Open, la Dubai şi Winston-Salem în 2018), pierzând şase finale, în 2014 la Rotterdam, în 2015 la Sydney şi Nisa, în 2016 la Cincinnati, în 2018 la Paris, iar în 2019 la Rotterdam.



Are şi trei titluri cu Max Mirnîi (Bucureşti, s-Hertogenbosch, Beijing - toate în 2013), zece alături de Robert Lindstedt (2012 - Bucureşti, s-Hertogenbosch, Bastad, Cincinnati, 2011 - Bastad, Casablanca, 2010 - New Haven, Bastad, s-Hertogenbosch şi Casablanca). Horia a mai câştigat în 2011 alături de Victor Hănescu (Acapulco) şi belgianul Dick Norman (Zagreb), în 2010 alături de Marcus Daniell (Auckland), iar în 2016 alături de Florin Mergea la Bucureşti. Horia a ieşit învingător în 2012 şi în proba de dublu mixt la Australian Open (cu Bethanie Mattek-Sands).



Horia Tecău a pierdut 20 finale la dublu: anul acesta la Rotterdam, în 2018 la Paris, în 2016 la Jocurile Olimpice (alături de Florin Mergea) şi la Cincinnati, 2015 la Sydney şi Nisa, în 2014 la Rotterdam, toate alături de Rojer, în 2013 la Sydney şi Delray Beach, ambele alături de Max Mirnîi, în 2012 la Rotterdam, Madrid şi Wimbledon, 2011 la Beijing, Washington, Wimbledon, s-Hertogenbosch, Brisbane, 2010 la Wimbledon, toate alături de Lindstedt, şi în 2009 la Stuttgart (alături de Hănescu) şi la Kitzbuehel (pereche cu Andrei Pavel). De asemenea, Tecău a fost învins în finala probei de dublu mixt în 2014 la Australian Open, alături de Sania Mirza (India).