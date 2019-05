VIDEO ​ATP Madrid: Rafael Nadal, demonstrație de tenis cu Stan Wawrinka (scor 6-1, 6-2) - Programul semifinalelor

​Rafael Nadal (2 ATP) a evoluat la cel mai înalt nivel în sferturile Masters-ului de la Madrid și nu i-a lăsat nicio șansă elvețianului Stan Wawrinka (34 ATP). Spaniolul a cedat doar trei game-uri, scor 6-1, 6-2, punând capăt partidei după 69 de minute de joc.





Pentru un loc în finală, Nadal se va duela cu grecul Stefanos Tsitsipas (9 ATP), cap de serie numărul 8, care l-a eliminat pe germanul Alexander Zverev (4 ATP), favoritul numărul 3, scor 7-5, 3-6, 6-2, după două ore și 12 minute.







Rezultate sferturi:





Novak Djokovic vs Maric Cilic (abandon Cilic)

Dominic Thiem vs Roger Federer 3-6, 7-6(11), 6-4

Stefanos Tsitsipas vs Alexander Zverev 7-5, 3-6, 6-2

Rafael Nadal vs Stan Wawrinka 6-1, 6-2



Program semifinale:





Novak Djokovic vs Dominic Thiem (de la ora 17:00)

Stefanos Tsitsipas vs Rafael Nadal (dupa ora 22:00)





"Mutua Madrid Open" se dispută în perioada 5-12 mai 2019, pe zgură. Tabloul principal va avea la start 64 de jucători la simplu și 32 perechi la dublu. Competiția are premii totale în valoare de €7.279.270.



Jucătorul cu cele mai multe titluri din istoria turneului de la Madrid este Rafael Nadal (5 trofee: 2005, 2010, 2014, 2017), urmat de Roger Federer (3 trofee: 2006, 2009 și 2016).





Rezumatele partidelor din sferturi: