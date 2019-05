VIDEO Cele mai spectaculoase puncte câștigate de Simona Halep în semifinala de la Madrid

The #MMOpen Final awaits for @Simona_Halep \uD83D\uDE0E



She clinches the match over Bencic, 6-2, 6(2)-7, 6-0. pic.twitter.com/lFGiUuLvNX — WTA (@WTA) 10 mai 2019

Simona Halep a câştigat în 2017 şi 2016 turneul organziat de Ion Ţiriac, iar anul trecut a ajuns până în sferturi (a fost eliminată de Karolina Pliskova).





Mutua Madrid Open se dispută pe zgură în perioada 4-11 mai, este de categorie Premier Mandatory, la start pe tabloul principal s-au aflat 64 de jucătoare, directorul competiției este Feliciano Lopez, iar premiile sunt în valoare totală de $7,021,128.





Cine a câștigat de-a lungul timpului la Madrid:





2018 - Petra Kvitova

2017 - Simona Halep

2016 - Simona Halep

2015 - Petra Kvitova

2014 - Maria Sharapova

2013 - Serena Williams

2012 - Serena Williams

2011 - Petra Kvitova

2010 - Aravane Rezai

2009 - Dinara Safina.

Pentru câștigarea trofeului și revenirea pe prima treaptă a clasamentului WTA, Simona se va duela cu învingătoarea meciului dintre Sloane Stephens (8 WTA) și Kiki Bertens (7 WTA).