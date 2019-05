3:3 Simona alege foarte bine sa trimita in cross dupa un smash (15-0). Bencic se grabeste, ia mingea din urcare si trimite in aut (30-0). Halep deschide formidabil terenul cu dreapta (la ce nivel a fost astazi), iar Belinda nu se poate apara (40-0). Simte inca o data foarte bine momentul unei scurte, iar Simona nici nu mai pleaca spre minge: 40-15. Intrata in teren, Bencic face diferenta cu reverul: 40-30, game-ul se strange. Pe o minge inalta, Belinda trimite cu rama, mingea se duce intr-un unghi ascutit, iar egalitatea si-a facut loc pe tabela (40-40). Serviciul la exterior ii aduce punctul Simonei: inca o minge de 3-3. Forehandul este in acest moment veriga slaba din jocul lui Bencic, iar Simona profita: este 3-3, dupa un game care se complicase rau la un moment dat...







2:3 Pasaj al meciului in care Belinda este putin mai inspirata (15-15). Vine insa o dubla greseala (15-30). Ar putea fi o portita pentru ca Simona sa-si recupereze servciul. Belinda mai da o data cu racheta dupa ce a scapat un forehand mult in aut: 15-40. Hai, Simona, este nevoie de acest break! In criza de idei, Belinda trimite o scurta, dar aceasta este ratata complet: Halep face break-ul si se apropie la 2-3







1:3 Inghesuita de retur, Simona nu mai poate trimite peste fileu (0-15). Belinda simte momentul bun, face pasul in fata si inchide punctul cu un voleu drive: 0-30. A avut si putin noroc: mingea a prins terenul in extremis dupa o rama. Slice in fileu din defensiva al Simonei: 0-40. Moment favorabil pentru elvetianca: trei mingi de break. Prima este anulata cu ajutorul serviciului (15-40). Schimb incredibil, cu mare sacrificiu din partea ambelor: totul se incheie cu o rama a Belindei si o cu o racheta aruncata: 30-40. Inca o data fileul o ajuta pe Bencic (mingea ramane departe de Halep si aproape de plasa), iar aceasta strange pumnul si se bucura - nicio urma de fair-play, scopul scuza mijloacele...





Simona Halep a solicitat on-court coaching.







1:2 Din pacate, dupa ce a construit perfect punctul, Simona rateaza un voleu drive inalt, dintr-o pozitie dificila (15-0). Scurta care nu o mai surprinde pe Halep, raspunsul pe linie ii aduce punctul (15-15). Dubla greseala, Simona astepta mingea in teren (15-30). Desi se apara formidabil intr-o prima faza, Simona nu mai are ce face la o dreapta in lungul liniei: 30-30. Forehand in lungul liniei, Belinda priveste in gol: minge de break pentru Halep (30-40). Serviciu pe tusa, primul as al partidei: egalitate (in ce moment a gasit acest serviciu elvetianca). Din saritura, Simona rateaza o dreapta in cross, a dat senzatia ca s-a grabit putin. Belinda deschide foarte bine terenul cu backhandul si castiga punctul: s-a facut 2-1 in favoarea elvetiencei. Ea conduce pentru prima data pe tabela in aceasta semifinala de la Madrid







1:1 Dupa un retur bun si o minge cu banda fileului, Bencic ajunge sa conduca cu 30-0 contra serviciului. Inca o minge cu banda fileului, Simona este incomodata: 0-40. Nimic de facut dupa un rever in lungul liniei: schimb de break-uri la zero, este 1-1 in acest moment







1:0 Simona incepe setul al doilea cu o dreapta inside-in castigatoare (0-15). Dintr-o defensiva dificila, Simona inventeaza o dreapta in cross scurt: ce executie! Dubla greseala, nu este insa nimic anormal - Halep pune o presiunea incredibila, iar elventianca simte acest lucru...Break la zero dupa un retur direct castigator: Belinda se uita spre propria loja, nu are insa cine sa o ajute...







Daca va reusi sa ramana la acelasi nivel, Simona are sanse bune sa incheie partida in doua seturi...







6:2 Belinda se pozitioneaza mai in fata, dar returul ei se duce in afara terenului (15-0). Bencic incearca sa trimita cu mai multa forta, dar acest lucru nu este neaparat o solutie: 30-0. O surprinde totusi pe Halep cu un retur in picioare: 30-15. Din pacate, Halep greseste pe o minge mai moale, fara ritm, egalitate la 30. Serviciul la exterior o ajuta pe Halep sa aiba minge de set (40-30). A cautat asul la teu, mingea a fost aproape sa-si atinga tinta. Pe un serviciu doi agresiv, Halep inchide game-ul si setul: 6-2. A fost o prima mansa in care Simona a fost la un alt nivel fata de adversara...8/7 vs 2/8 Halep vs Bencic - lovituri castigatoare/ erori nefortate







Simona va servi cu mingi noi







5:2 Dupa inca un rever in lungul liniei, Simona accelereaza cu forehandul si se impune (0-15). Sunt noua puncte la rand castigate de Simona: forehand in lungul liniei, Belinda nu are cum sa intervina (0-30). Aflata in permanenta sub presiune, Bencic forteaza, dar trimite in aut: este 0-40. Belinda a vazut-o pe Simona mult in spate si a trimis o scurta impecabila (15-40). Minunat joaca Simona acest ultim schimb: si-a construit punctul pas cu pas, a alergat-o pe adversara dintr-un colt in altul, iar apoi i-a aplicat lovitura de gratie cu un forehand care a prins coltul terenului: lumea aplauda, tabela arata 5-2 in favoarea ei (cu doua break-uri)







4:2 Halep trimite lung, foarte aproape de baseline, iar punctul ii revine (15-0). Foarte bine deshide terenul, iar Belinda nu are deocamdata raspunsul pe masura (40-0). Reverul in lungul liniei face inca o demonstratie: publicul aplauda. Halep prinde coltul terenului din deplasare, ce lovitura! Se face 4-2, iar Halep strange pumnul







Belinda a cerut ajutorul antrenorului sau (tatal acesteia, Ivan)







3:2 Simona pune presiune la retur, Belinda greseste (0-15). Halep se apara cu o minge inalta, insa Bencic este foarte buna la voleul drive, desi l-a executat avand soarele in fata (15-15). Retur direct castigator al Simonei: a impins perfect in picioare, nicio sansa pentru elvetianca. Dintr-o pozitie joasa, Belinda nu gaseste terenul: 15-40. Doua sanse de break pentru Halep. Apare si al treilea break in Caja Magica, Halep conduce acum cu 3-2. Intr-un singur game s-a castigat in spatele serviciului. Cele doua jucatoare sunt agresive la retur, profita de orice slabiciune venita din terenul advers







2:2 Din pacate, Simona trimite in fileu (pe partea lui mai inalta), iar Belinda conduce cu 15-0. Returul Belindei este prea lung, 15-15. Lasata usor pe spate, Halep trimite mult in aut cu o dreapta in lungul liniei (15-30). Elvetianca pare tot mai intrata in meci, in timp ce primul serviciu nu prea o ajuta pe Simona...Halep trimite razant intr-un cross scurt, mingea se duce putin in aut: 15-40. Doua sanse de rebreak pentru Belinda. Inca un aut de cativa centimetri, iar Halep isi pierde serviciul, este 2-2...







2:1 Mingea ramane in plasa dupa o lovitura razanta a Simonei (15-0). Inca o eroare nefortata a Simonei, ea gesticuleaza si arata unde ar fi trebuit sa trimita de fapt...Serviciul la teu o ajuta pe Belinda (40-0). Primul game sigur pentru elvetianca. Halep revine cu dreapta care o deplaseaza constant pe adversara (40-15). Cel mai frumos raliu de pana acum ii revine Belindei, Simona a fost putin neinspirata de langa fileu (2-1)







2:0 Halep scapa un rever mult in afara terenului (0-15). Deplasata spre coltul de forehand, Belinda nu face fata presiunii si trimite departe de baseline (15-15). Simona incearca sa o oblige pe adversara sa loveasca cat mai mult din deplasare. Pe nu serviciu al doilea moale, Bencic rateaza executia: 30-15. Inca o data reverul in cross este minunat: 40-15. Ce unghi bun a gasit jucatoarea noastra...Break-ul este consolidat dupa inca un rever castigator (2-0)







1:0 Meciul a inceput cu Belinda la serviciu. Reverul Simonei produce primul punct castigat (0-15). Dupa un retur formidabil, se face 0-30. Debut agresiv din partea jucatoarei noastre. Incredibil se apara Simona, acopera foarte bine terenul, face o schimbare de directie, iar tabela ii surade: 0-40. Pe o minge mai moale a Simonei, Belinda face pasul in teren si inchide raliul cu un voleu drive de forehand (15-40). Ajutata de serviciu, elvetianca mai castiga un punct si se apropie: 30-4. Halep joaca cu multa adancime, iar Belinda nu mai poate trimite in teren: a venit break-ul, debut bun de partida pentru Simona







Marija Cicak (Croatia) este arbitrul din scaun al partidei







A inceput incalzirea









Cele doua jucatoare patrund acum in Arena Manolo Santana. Prima care a intrat a fost Belinda Bencic. Vreme frumoasa la Madrid, este soare si sunt 24 de grade Celsius

La începtul anului, la Dubai, Belinda Bencic trecea de Simona Halep în sferturile turneului. Elvețianca are un sezon bun, însă alta ar trebui să fie povestea unui meci care va avea loc pe zgură. În drumul spre finala de la Madrid (Premier Mandatory) Simona Halep trebuie să treacă de incomoda jucătoare din Elveția. Halep vs Bencic este în direct pe Digisport 1 și LiveText pe HotNews.ro.





Halep vs Bencic:



2019, Dubai: 4-6, 6-4, 6-2 pentru Bencic

2015, Toronto: 7-6(5), 6-7(4), 3-0 pentru Bencic

2014, Wimbledon: 6-4, 6-1 pentru Halep.

Mutua Madrid Open se dispută pe zgură în perioada 4-11 mai, este de categorie Premier Mandatory, la start pe tabloul principal s-au aflat 64 de jucătoare, directorul competiției este Feliciano Lopez, iar premiile sunt în valoare totală de $7,021,128.







Cine a câștigat de-a lungul timpului la Madrid:





2018 - Petra Kvitova2017 - Simona Halep2016 - Simona Halep2015 - Petra Kvitova2014 - Maria Sharapova2013 - Serena Williams2012 - Serena Williams2011 - Petra Kvitova2010 - Aravane Rezai2009 - Dinara Safina.