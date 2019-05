ATP Madrid: Novak Djokovic, în semifinale fără să joace - Marin Cilic a declarat forfait

​​Maric Cilic a acuzat unele probleme la stomac și a fost nevoit să declare forfait înainte de meciul cu Novak Djokovic din sferturile Masters-ului de la Madrid. În aceste condiții, liderul mondial ajunge în penultimul act de la Caja Magica fără să joace.

Anunțul a fost făcut de organizatorii de la Madrid într-o postare pe Twitter. De-a lungul timpului, cei doi s-au întâlnit de 19 ori, scorul fiind 17-2 în favoarea lui Nole.

În semifinale, Djokerul se va duela cu învingătorul partidei dintre Roger Federer și Dominic Thiem.



Sferturi:



Novak Djokovic vs Maric Cilic WO

Roger Federer vs Dominic Thiem

Stefanos Tsitsipas vs Alexander Zverev

Stan Wawrinka vs Rafael Nadal.