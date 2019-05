WTA Madrid: Victorii pentru Kvitova, Stephens, Bertens, Bencic și Martic în optimi (Programul sferturilor)

Mutua Madrid Open se dispută pe zgură în perioada 4-11 mai, este de categorie Premier Mandatory, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, directorul competiției este Feliciano Lopez, iar premiile sunt în valoare totală de $7,021,128.





Cine a câștigat de-a lungul timpului la Madrid





2018 - Petra Kvitova

2017 - Simona Halep

2016 - Simona Halep

2015 - Petra Kvitova

2014 - Maria Sharapova

2013 - Serena Williams

2012 - Serena Williams

2011 - Petra Kvitova

2010 - Aravane Rezai

2009 - Dinara Safina.

Kiki Bertens vs Anastasija Sevastova 6-1, 6-2Belinda Bencic vs Kateryna Kozlova 6-0, 6-2Petra Martic vs Donna Vekic 4-6, 6-3, 3-0 (abandon Vekic)Sloane Stephens vs Saisai Zheng 3-6, 6-3, 6-2Petra Kvitova vs Caroline Garcia 6-3, 6-3Naomi Osaka (1) vs Belinda BencicSimona Halep (3) vs Ashleigh Barty (9)Sloane Stephens (8) vs Petra MarticKiki Bertens (7) vs Petra Kvitova (2)