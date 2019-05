VIDEO ATP Madrid: Rafael Nadal, în optimi / Juan Martin del Potro, eliminat după ce a ratat o minge de meci (Rezultatele zilei)

Rafael Nadal a trecut de Felix Auger-Aliassime (18 ani 30 ATP), în ciuda virusului stomacal cu care se confruntă, scor 6-3, 6-3, și s-a calificat în optimile turneului Masters de la Madrid. În altă partidă din turul secund, Juan Martin del Potro a fost eliminat de sârbul Laslo Djere, după ce argentinianul a ratat o minge de meci în setul decisiv.





Rafa s-a bazat mai mult pe defensivă în fața talentatului jucător din Canada, absorbind ca un burete agresivitatea adversarului din primul set. După un început destul de bun, Felix și-a pierdut serviciul la 3-4 pentru iberic (a făcut cinci erori neforțate cu forehand-ul în același game), iar Nadal nu a refuzat cadoul și și-a adjudecat setul.





Rafa a început bine setul secund, Auger-Aliassime a dat câteva semne de revenire în game-ul în care Nadal a servit pentru câștigarea meciului (5-2), însă nu a mai făcut față și în game-ul următor și a fost învins, după ce nu a mai reușit să salveze a șasea minge de meci a "regelui zgurii".





În turul următor, Rafael se va duela cu Frances Tiafoe (37 ATP), într-o rejucare a sfertului de finală de la Australian Open (6-3, 6-4, 6-2 pentru Nadal). La Madrid, americanul l-a învins în turul secund pe Philipp Kohlschreiber, scor 6-4, 3-6, 6-3.





Campion de cinci ori la Madrid, Nadal este în căutarea primului titlu al sezonului, după ce a fost eliminat în semifinale atât la Monte Carlo , cât și la Barcelona

"Mutua Madrid Open" se dispută în perioada 5-12 mai 2019, pe zgură. Tabloul principal va avea la start 64 de jucători la simplu și 32 perechi la dublu. Competiția are premii totale în valoare de €7.279.270.





Jucătorul cu cele mai multe titluri din istoria turneului de la Madrid este Rafael Nadal (5 trofee: 2005, 2010, 2014, 2017), urmat de Roger Federer (3 trofee: 2006, 2009 și 2016).

Juan Martin del Potro, revenit în circuit după o pauză de două luni și jumătate (accidentare la genunchi în octombrie 2018, anul acesta a jucat doar la Delray Beach), a început slab partida cu sârbul Laslo Djere (3-6), a părut să revină (a câștigat cu 6-2 setul secund), însă a ratat o minge de meci la scorul de 5-4 și 40-30 pe serviciul adversarului și a fost învins după două ore și 23 de minute, scor 7-5 în decisiv.Kei Nishikori (6) vs Hugo Dellien 7-5, 7-5Frances Tiafoe vs Philipp Kohlschreiber 6-4, 3-6, 6-3Jeremy Chardy vs Diego Schwartzman 6-1, 6-2Stan Wawrinka vs Guido Pella 6-3, 6-4Gael Monfils (15) vs Marton Fucsovics 1-6, 6-4, 6-2Laslo Djere vs Juan Martin del Potro (7) 6-3, 2-6, 7-5Rafael Nadal (2) vs Felix Auger-Aliassime 6-3, 6-3Fabio Fognini (10) vs John Millman 6-2, 6-2Stefanos Tsitsipas (8) vs Adrian Mannarino 6-2, 7-5Lucas Pouille vs Hubert HurkaczFernando Verdasco vs Karen Khachanov (11)David Ferrer vs Alexander Zverev (3)