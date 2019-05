Simona Halep, după 6-0, 6-0, cu Victoria Kuzmova: "Am dominat meciul, am simţit mingea, fiecare lovitură, sunt mulţumită"

Simona Halep și-a făcut ușor meciul cu Viktoria Kuzmova, o sportivă care nu și-a putut pune în evidență loviturile în forță contra numărului trei mondial. Halep a reușit un meci aproape de perfecțiune, victoria venind după 45 de minute (6-0, 6-0). "Am dominat meciul, am simţit mingea, fiecare lovitură, sunt mulţumită", a precizat Halep.





WTA Madrid: Simona Halep vs Viktoria Kuzmova 6-0, 6-0/ Halep, în sferturi - Antrenament de 45 de minute





Ce a spus Simona Halep după victoria cu Viktoria Kuzmova:







"A fost bine pentru mine, pentru că jocul a fost mai rapid, hai să spun că am putut juca în cel mai bun stil. Cred că totul a mers foarte bine pentru mine astăzi şi am dominat meciul, am simţit mingea, fiecare lovitură, sunt mulţumită de meciul de astăzi.







Nu cred că a fost cel mai bun meci al ei, poate a fost agitată un pic înainte de meci, este un mare turneu şi nu este uşor să faci faţă jucătoarelor de top, am fost şi eu în această situaţie. Dar eu pot să spun că am jucat cel mai bun tenis, m-am simţit bine pe teren.







Mai am dublu astăzi (n.r. miercuri), trebuie să mai joc puţin, dar e o zi bună, pe care am început-o foarte bine, sper să pot câştiga şi la dublu. Înseamnă mult să revin în sferturi la acest turneu, e special pentru că este unul dintre turneele mele favorite", a declarat Halep, la interviul de pe teren, citată de News.ro.







De știut: Ultima dată când Simona s-a impus cu un dublu 6-0 a fost în finala turneului de la București (ediția din 2016). Atunci, Halep trecea în ultimul act de Anastasija Sevastova fără să cedeze vreun game. În sferturi, Simona Halep se va duela cu învingătoarea partidei dintre australianca Ashleigh Barty, locul 9 WTA, şi Yulia Putintseva din Kazahstan locul 43 WTA. Pentru calificarea în sferturi, Simona va primi 160.920 de euro şi 215 puncte WTA. Simona Halep a câştigat în 2017 şi 2016 turneul organziat de Ion Ţiriac, iar anul trecut a ajuns tot în sferturi (a fost eliminată de Karolina Pliskova).





Cine a câștigat de-a lungul timpului la Madrid





Mutua Madrid Open se dispută pe zgură în perioada 4-11 mai, este de categorie Premier Mandatory, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, directorul competiției este Feliciano Lopez, iar premiile sunt în valoare totală de $7,021,128.2018 - Petra Kvitova2017 - Simona Halep2016 - Simona Halep2015 - Petra Kvitova2014 - Maria Sharapova2013 - Serena Williams2012 - Serena Williams2011 - Petra Kvitova2010 - Aravane Rezai2009 - Dinara Safina.