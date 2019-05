​LiveText Simona Halep vs Viktoria Kuzmova 6-0, 3-0

WTA Madrid, optimi

Kuzmova incearca sa fie si mai agresiva, dar punctele se tot aduna numai la Simona...Pare un blestem pentru slovaca (0-15).







Viktoria cere ajutorul antrenorului, Kuzmova nu a trecut de borna a zece puncte castigate pana acum in meci...







3:0 Mai mult ca niciodata, Simona stie sa varieze si sa iasa din situatii grele cu tot felul de lovituri: mingi inalte, scurte cand e nevoia, plate cand se impune, pare sa-si fi imbogatit considerabil arsenalul...40-15, foarte rapid se ajunge la mingi de game pentru Halep. Serviciul Simonei este si el la cote inalte, iar Kuzmova vede cum tabela se tot modifica doar in dreptul adversarei. Da, este 6-0, 3-0 pentru Halep





2:0 Incredibil loveste Simona cu dreapta inside-out, mingea gaseste coltul terenului (0-15). Viktoria incearca de toate, insa mingea ii vine mereu inapoi: 0-30. Halep o face pe adversara sa dea intr-o minge de frustrare, este 0-40. Incredibil la ce nivel este Halep in aceste momente...Este 2-0 pentru campioana din 2016 si 2017 de la Madrid







1:0 Setul al doilea incepe cu Simona la serviciu (la fel ca si primul). Kuzmova face un pas in teren, trimite decisiv cu reverul in lungul liniei (0-15). Este foarte important ca Halep sa nu scada nivelul. Viktoria incearca sa varieze, dar scurta este una ratata complet (15-15). Pune multa forta Kuzmova in lovituri, dar forta fara control nu prea conteaza (30-15). Dupa ce a adormit-o pe adversara cu doua mingi inalte, Simona a facut diferenta cu un forehand in cross lung: 40-15. Din extensie, Halep gaseste un unghi ascutit in cross, se face 1-0 in favoarea ei in setul al doilea







Kuzmova a castigat doar sapte puncte in acest prim set. Cand ne gandim ca a trecut pana acum de Julia Goerges si Carla Suarez Navarro (fara set pierdut)





6:0 Dupa o dreapta inversa, Simona vine spre fileu dar rateaza forehandul inside-in (15-0). Inca un duel mai lung care ii revine Simonei (15-15). Din alergare, Kuzmova gaseste doar fileul cu un rever in cross, inca un game care se complica pentru Viktoria...Doua mingi de set, 15-40. Halep este la un nivel mult prea ridicat pentru Kuzmova...Dupa 21 de minute, Halep inchide setul cu un rever perfect in lungul liniei (6-0) / 24-7 raportul punctelor castigate in primul set







5:0 Simona pare un spiridus pe langa adversara, isi misca incredibil picioarele, punctul ii revine (15-0). Inca un rever in lungul liniei, aplauze la scena deschisa: 30-0. Simona este pe tot terenul. Raspunde Kuzmova cu un retur castigator 30-15. Din retragere, Halep nu isi mai poate calibra reverul, iar mingea ramane in fileu. Este primul game echilibrat al disputei. Serviciul la teu isi face simtita prezenta: minge de 5-0 pentru numarul trei mondial. Serviciu perfect, urmat de o dreapta in partea libera de teren, iar tabela arata acum 5-0 pentru Halep. Viktoria pare partenera de antrenament a Simonei pana in acest moment...







4:0 Orice alta jucatoare poate ar fi pierdut punctul de doua ori, nu si Simona: a patinat perfect (a la Rafa Nadal), a facut foarte bine tranzitia din defensiva in ofensiva si a castigat punctul - Kuzmova da din cap...(0-15), cu atat a ramas dupa un raliu pe care l-a dominat in mare parte. Pe o minge putin mai scurta, Simona accelereaza cu backhandul in lungul de linie: 15-30. Inalta fiind, Kuzmova nu indoaie suficient picioarele, iar reverul se opreste in plasa: 15-40. Retur direct castigator al Simonei, este deja 4-0. Halep a cedat pana acum doar patru puncte...







3:0 Pe un atac mai rigid al Simonei, Kuzmova o lobeaza superb (0-15). Halep serveste bine, cu mult efect, iar Viktoria este pacalita de traiectorie (15-15). Dreapta inside-out perfecta, 30-15 pentru Halep. 40-15: raliu dur, intens, Simona este pe tot terenul. Are doua mingi de 3-0. Ilie Nastase, Nadia Comaneci si Mihai Covaliu se afla in aceeasi loja din Caja Magica. Halep joaca inteligent, variaza foarte bine loviturile: cand topspin, cand plat, cand mingi inalte, iar Kuzmova nu are un raspuns pe masura pana acum - este 3-0 pentru jucatoarea noastra







2:0 Foarte bine gaseste Simona culoarul cu o dreapta in cross lung (0-15). Un prim punct reusit in acest meci de Kuzmova, acesta a venit datorita reverului (15-15). Inca o data reverul in cross este impecabil pentru Viktoria: 30-15. Trimite foarte puternic Kuzmova, este o jucatoare inalta (1.8 metri). Apar erorile atunci cand este deplasata putin de Simona (30-30). Contre-pied minunat al Simonei: minge de break (30-40). Dubla greseala, s-a simtit presiunea pe care o pune Halep la retur. Tabela arata acum 2-0 pentru Simona





1:0 Partida a inceput cu Simona la serviciu si cu acoperisul tras. Kuzmova forteaza in doua randuri, dar trimite mult in aut (30-0). Halep face pasul spre plasa si inchide punctul cu un voleu drive (40-0). Game alb, debut solid de meci pentru Simona, este genul de inceput de partida pe care si-l poate dori oricine







Practic, se va juca pe zgura indoor dupa tragerea acoperisului







Se trage acoperisul în Caja Magica, ploua tot mai tare in capitala Spaniei





Marija Cicak este arbitrul din scaun al partidei din Caja Magica







Cele doua jucatoare se afla la incalzire, la Madrid ploua marunt







Viktoria Kuzmova (46 WTA) este "hopul" pe care Simona Halep trebuie să-l treacă până la a ajunge în sferturile turneului Premier Mandatory de la Madrid. Cele două nu s-au întâlnit până acum în circuitul WTA. Meciul de pe arena Manolo Santana va fi în direct pe Digisport 1 și LiveText pe HotNews.ro.





Cine este Viktoria Kuzmova



Antrenată de Jan Sabovcik, slovaca a luat pentru prima oară contact cu tenisul la vârsta de patru ani datorită tatălui Radovan, care conducea un club de tenis. În 2015, Viktoria a câștigat proba de dublu din cadrul turneului de junioare de la US Open alături de Aleksandra Pospelova, iar un an mai târziu a ajuns până în finala probei de simplu (învinsă de Kayla Day, scor 6-3, 6-2). Idolii săi sunt Rafael Nadal și Ana Ivanovic. Din 2018, Kuzmova este membră a echipei de Fed Cup a Slovaciei, informează Mediafax.





Viktoria Kuzmova a reușit să le elimine până acum pe Julia Goerges (cap de serie numărul 16) și Carla Suarez Navarro. Ambele victorii ale jucătoarei din Slovacia au venit în minimum de seturi.





Dacă va trece de Kuzmova (primul meci direct), Simona se va duela în sferturi cu învingătoarea duelului dintre Ashleigh Barty (9 WTA) și Yulia Putintseva (43 WTA)





Tot miercuri, Simona va juca în optimile probei de dublu alături de Irina Begu. Cele două vor disputa al treilea meci de pe terenul 4 (prima partidă are loc tot la ora 13:00). Halep și Begu le vor întâlni pe principalele favorite, cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (cea mai bună echipă în clasamentul de dublu, învinsă de Niculescu și Begu în sferturile Fed Cup).





Simona Halep a câştigat în 2017 şi 2016 turneul organziat de Ion Ţiriac, iar anul trecut a ajuns în sferturi.







Mutua Madrid Open se dispută pe zgură în perioada 4-11 mai, este de categorie Premier Mandatory, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, directorul competiției este Feliciano Lopez, iar premiile sunt în valoare totală de $7,021,128.







Cine a câștigat de-a lungul timpului la Madrid





2018 - Petra Kvitova

2017 - Simona Halep

2016 - Simona Halep

2015 - Petra Kvitova

2014 - Maria Sharapova

2013 - Serena Williams

2012 - Serena Williams

2011 - Petra Kvitova

2010 - Aravane Rezai

2009 - Dinara Safina.