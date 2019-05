WTA Madrid: Karolina Pliskova, eliminată în turul secund de Kateryna Kozlova; Kerber a declarat forfait (Rezultatele zilei și programul optimilor)

Karolina Pliskova (5 WTA) a părăsit încă din turul al doilea turneul Premier Mandatory de la Madrid, după ce a pierdut în faţa ucrainencei Kateryna Kozlova (85 WTA), scor 7-5, 2-6, 6-4. Meciul a durat o oră și 54 de minute.



Ultimul punct al partidei dintre Kozlova și Pliskova:



Kateryna Kozlova completes the upset!



She downs Karolina Pliskova, 7-5, 2-6, 6-4, in the @MutuaMadridOpen second round \uD83D\uDCAA pic.twitter.com/Hi0aPilA3w — WTA (@WTA) 7 mai 2019



În turul următor, Kozlova se va duela cu Belinda Bencic (7-6, 2-6, 6-3 vs Svetlana Kuznetsova).



Pliskova a acuzat mai multe probleme de sănătate în această primăvară, fiind nevoită să declare forfait pentru turneul de la Praga desfășurat săptămâna trecută: ''Am dureri de o lună de zile, nu mă pot antrena", a declarat ea atunci.





Chiar dacă în martie a ajuns până in finala turneului de la Miami, Pliskova a suferit trei înfrângeri în ultimele patru partide disputate (vs Barty, Azarenka și Kozlova). Singura victorie a cehoaicei a venit în fața Dayanei Yastremska (18 ani, 38 WTA), însă a fost una foarte muncită, scor 5-7, 7-6(5), 6-3, fiind nevoită să salveze patru mingi de meci ale adversarei.

Tot marți, Angelique Kerber a fost nevoită să se retragă după ce a suferit o entorsă la glezna dreaptî în timpul antrenamentului desfășurat marți dimineața.





"Nu cred că este foarte serioasă (n.r. accidentarea), dar nu sunt în stare să dau tot ce am mai bun astăzi și acesta e motivul pentru care am decis să fiu în siguranță pentru restul sezonului de zgură.

Nu pot să merg fără să simt durere, de aceea am zis <Okay, mai bine să nu risc>, pentru că o simt când merg și nu este un semn bun. Nu pot să ies pe teren și să dau totul, două sau trei ore de alergare", a declarat Kerber într-o conferință de presă.





Alte rezultate consemnate marţi în turul 2 la Madrid au fost:

Aleksandra Sasnovich (Belarus) vs Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia) 6-2, 6-2.

Petra Martic (Croaţia) vs Angelique Kerber (Germania/N.4) (forfait Kerber)

Mutua Madrid Open se dispută pe zgură în perioada 4-11 mai, este de categorie Premier Mandatory, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, directorul competiției este Feliciano Lopez, iar premiile sunt în valoare totală de $7,021,128.





Cine a câștigat de-a lungul timpului la Madrid:





2018 - Petra Kvitova

2017 - Simona Halep

2016 - Simona Halep

2015 - Petra Kvitova

2014 - Maria Sharapova

2013 - Serena Williams

2012 - Serena Williams

2011 - Petra Kvitova

2010 - Aravane Rezai

2009 - Dinara Safina.

Saisai Zheng (China) vs Alize Cornet (Franța) 6-2, 3-6, 6-4Sorana Cîrstea (România) vs Caroline Garcia (Franța)Donna Vekic (Croația) vs Kristyna Pliskova (Cehia)Naomi Osaka (1) vs Aleksandra SasnovichBelinda Bencic vs Kateryna KozlovaAshleigh Barty (9) vs Yulia PutintsevaSloane Stephens (8) vs Saisai ZhengDonna Vekic/Kristyna Pliskova vs Petra MarticKiki Bertens (7) vs Anastasija Sevastova (12)Sorana Cîrstea/Caroline Garcia vs Petra Kvitova