Simona Halep, după victoria cu Johanna Konta: "Nu sunt încă la 100%, dar mă simt bine. Am știut ce trebuie să fac împotriva ei"

Simona Halep s-a calificat marți în optimile turneului Premier Mandatory de la Madrid, după o victorie în două seturi, scor 7-5, 6-1, în fața jucătoarei Johanna Konta (41 WTA). "Nu sunt încă la 100%, dar mă simt bine. Am știut ce trebuie să fac împotriva ei. Încerc să fiu calmă, încrezătoare", a precizat numărul trei mondial.





Ce a spus Simona Halep







"A fost un meci greu, pentru că ea are multă încredere şi a jucat bine în primul set, dar în setul al doilea am găsit ritmul şi am ştiut ce trebuie să joc împotriva ei.

Cred că am jucat destul de bine şi sunt foarte fericită de această victorie. Sunt mai bine, dar sigur nu sunt aproape de sută la sută. Încerc să dau tot ce am, să fiu calmă, încrezătoare, pentru că simt jocul, mă simt bine pe teren şi trebuie doar să mă bucur de momentele petrecute pe acest frumos teren.



Nu am mai jucat împotriva ei (n.r. - Viktoria Kuzmova), trebuie să văd câteva înregistrări. E o mare provocare de fiecare dată când joc aici şi vreau să mă concentrez pe mine însămi şi să văd ce trebuie să joc împotriva ei", a declarat Halep, citată de News.ro.