LiveText Simona Halep vs Johanna Konta 1-1

Simona Halep, in Caja Magica din Madrid









1:1 Johanna loveste mingea din urcare, nu vrea cu niciun pret sa ii dea timp de reactie Simonei. Britanica serveste bine, aspru, iar returul jucatoarei noastre se duce in aut: 30-0. Combinatie serviciu la exterior-rever in cross, nimic de facut pentru Halep: 40-0. Game alb pentru Konta, britanica are un inceput de meci foarte bun, cu o deplasare fantastica







A fost un game intens, cu multa "rautate" din partea celor doua, dau senzatia ca parca ar avea ceva de impartit din trecut...







1:0 Meciul a inceput cu Simona la serviciu. Un prim backhand in lungul liniei de manual: 15-0 pentru Halep. S-a trecut deja peste faza de tatonari, s-a inceput in forta meciul, cele doua jucatoare se cunosc destul de bine. Konta face pasul in teren si trimite imparabil cu un voleu drive de forehand (15-30). Britanica incearca sa se apere cu slice-ul pe rever, insa atacurile Simonei sunt prea bune: 30-30. Inca o data voleul drive isi face treaba pentru Johanna: de aceasta data a fost executat cu backhandul. Minge de break (30-40). Serviciul la teu o salveaza pe Halep: egalitate. Inca o data serviciul este bun - de aceasta data cu mult efect la exterior. Inca o eroare a Simonei, game-ul se prelungeste, inca o egalitate. Dreapta inside-in, inca o minge de game pentru jucatoarea noastra. Cu ceva emotii, Simona isi castiga serviciul si conduce acum cu 1-0







Steaguri tricolore in tribunele de la Caja Magica (arena Manolo Santana)







Sunt 18 grade Celsius la Madrid, vreme numai buna pentru tenis







Mariana Alves este arbitrul din scaun al disputei







Cele doua jucatoare se afla la incalzire







În 2017, Johanna Konta o elimina pe Simona Halep în sferturile de la Wimbledon. De atunci, multe s-au schimbat, britanica traversând perioade mai putin reușite. Rămâne însă o adversară incomodă, capabilă să învingă favorite într-o zi bună. Simona Halep vs Johanna Konta din turul trei de la Madrid va fi în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.





Konta o conduce cu 3-1 în meciurile directe pe Halep în circuitul WTA. Trebuie menționat însă că Simona a câștigat singura confruntare pe zgură, la Mamaia, în 2017, în Fed Cup.





Cincinnati 2017: Halep - Konta 6-4, 7-6(1)

Wimbledon 2017: Konta - Halep 6-7(2), 7-6(5), 6-4

FedCup 2017: Halep - Konta 6-1, 6-3

Miami 2017: Konta - Halep 3-6, 7-6(7), 6-2

Wuhan 2015: Konta - Halep 6-3, 3-6, 7-5





Dacă va trece de Konta, Simona Halep o va întâlni în optimi pe Viktoria Kuzmova (Slovacia, locul 46 WTA). Cele două nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA.







Simona Halep a câştigat în 2017 şi 2016 turneul organziat de Ion Ţiriac, iar anul trecut a ajuns în sferturi.







Mutua Madrid Open se dispută pe zgură în perioada 4-11 mai, este de categorie Premier Mandatory, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, directorul competiției este Feliciano Lopez, iar premiile sunt în valoare totală de $7,021,128.







Cine a câștigat de-a lungul timpului la Madrid:





2018 - Petra Kvitova

2017 - Simona Halep

2016 - Simona Halep

2015 - Petra Kvitova

2014 - Maria Sharapova

2013 - Serena Williams

2012 - Serena Williams

2011 - Petra Kvitova

2010 - Aravane Rezai

2009 - Dinara Safina.