WTA Madrid: Programul de luni al jucătoarelor noastre - Simona Halep: "Mă hrănesc din sprijinul fanilor"

Calificate în turul doi al tabloului de simplu de la Madrid, Simona Halep și Sorana Cîrstea vor evolua marți. Până atunci, Halep va juca luni la dublu alături de Irina Begu. De la ora 13:00, Mihaela Buzărnescu va da piept cu Anastasija Sevastova.

Halep, despre meciul cu Gasparyan



"Meciul a fost unul bun, consider că am jucat bine până spre final. Dar în finalul setului doi, ea a jucat mai bine, a intrat în ritm. Eu am dat mai razant şi cred că acolo s-a făcut diferenţa. Dar sunt foarte mulţumită de felul cum a fost, mai ales că zilele astea nu a fost atât de bine" -