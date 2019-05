VIDEO ATP Munchen: Christian Garin, al doilea titlu din carieră / Victorie în fața lui Matteo Berrettini

Christian Garin (Chile, 47 ATP) a câștigat al doilea său titlu, după ce l-a învins în finala de la Munchen pe italianul Matteo Berrettini (37 ATP), scor 6-1, 3-6, 7-6(1).

