WTA Madrid: Naomi Osaka, în turul secund după ce a învins-o pe Dominika Cibulkova (Rezultatele zilei)

Naomi Osaka, principala favorită a turneului de la Madrid, s-a calificat în turul secund al competiției Premier Mandatory, după ce a trecut de Dominika Cibulkova (finalistă în 2016, fost nr. 4 mondial), scor 6-2, 7-6(6).





Ultimul punct al partidei dintre Osaka și Cibulkova:



It's a win for @Naomi_Osaka_ at the #MMOpen!

She claimed the match over Cibulkova 6-2, 7-6(6) \uD83D\uDCAA pic.twitter.com/PxyalAVNGa — WTA (@WTA) 5 mai 2019





Liderul mondial a reușit 43 de lovituri câștigătoare, opt ași și a făcut 30 de erori neforțate. Cu un joc mult mai prudent, Cibulkova a avut 23 de lovituri câștigătoare și doar 15 erori neforțate, însă a câștigat doar 29 din cele 57 de puncte jucate pe primul serviciu.





Aceasta a fost prima victorie a niponei pe tabloul principal de la Madrid. În 2016, Naomi a părăsit competiția încă din calificări, iar în 2017 a pierdut în primul tur în fața lui Zhang Shuai.





În turul următor, Osaka se va duela cu învingătoarea duelului dintre Lara Arruabarrena (110 WTA) și Sara Sorribes Tormo (75 WTA). Ambele iberice sunt beneficiare ale unui wild-card.

Mutua Madrid Open se dispută pe zgură în perioada 4-11 mai, este de categorie Premier Mandatory, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, directorul competiției este Feliciano Lopez, iar premiile sunt în valoare totală de $7,021,128.





Cine a câștigat de-a lungul timpului la Madrid:





2018 - Petra Kvitova

2017 - Simona Halep

2016 - Simona Halep

2015 - Petra Kvitova

2014 - Maria Sharapova

2013 - Serena Williams

2012 - Serena Williams

2011 - Petra Kvitova

2010 - Aravane Rezai

2009 - Dinara Safina.

Belinda Bencic (19 WTA) vs Alison Van Uytvanck (52) 6-4, 6-3Donna Vekic (25) vs Qiang Wang (16) 7-5, 6-4Viktoria Kuzmova (45) vs Julia Goerges (17) 7-5, 6-4Naomi Osaka (1) vs Dominika Cilbukova (33) 6-2, 7-6(6)Saisai Zheng (46) vs Yafan Wang (56) 7-5, 7-6(3)Kristina Mladenovic (64) vs Barbora Strycova (39) 6-3, 6-1Madison Keys (14) vs Sorana Cîrstea (93)Pauline Parmentier (69) vs Elina Svitolina (6)Lara Arruabarrena (110) vs Sara Sorribes Tormo (75)Petra Martic (36) vs Garbine Muguruza (20)Elise Mertens (18) vs Anna Karolina Schmiedlova (103)Mihaela Buzărnescu (29) vs Ajla Tomljanovic (43)Sloane Stephens (8) vs Polona Hercog (71)Dayana Yastremska (38) vs Karolina Pliskova (5)Simona Halep (3) vs Margarita Gasparyan (65)Maria Sakkari (51) vs Carla Suarez Navarro (27)Lesia Tsurenko (26) vs Angelique Kerber (4)Vera Zvonareva (82) vs Danielle Rose Collins (32)Alison Riske (49) vs Johanna Konta (47)Kateryna Kozlova (84) vs Shuai Zhang (42)Kristyna Pliskova (85) vs Marta Kostyuk (320)Alize Cornet (54) vs Caroline Wozniacki (12)