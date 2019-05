WTA Rabat: Maria Sakkari a câștigat primul titlu din carieră

Grecoaia Maria Sakkari (51 WTA) a câștigat turneul de la Rabat (primul din carieră), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, după ce a învins-o în finală pe Johanna Konta (47 WTA, favorită nr. 7), scor 2-6, 6-4, 6-1. Meciul a durat o oră și 57 de minute.



Ultimul punct al partidei dintre Sakkari și Konta:

First title FEELS \uD83E\uDD73@mariasakkari recovers from trailing a set and a break to defeat Johanna Konta 2-6, 6-4, 6-1 and win her first career WTA singles title at #WTARabat. pic.twitter.com/JzYp8Yk2MN