​WTA Madrid: Simona Halep, duel cu o jucătoare venită din calificări în primul tur

Vineri a avut loc tragerea la sorți a tablourilor de concurs de la Madrid (4-11 mai, competiție de tip Premier Mandatory), iar Simona Halep (cap de serie numărul trei) se va duela în turul întâi cu o sportivă venită din calificări. În afară de Halep, România mai are alte trei jucătoare acceptate direct pe tabloul de simplu: Mihaela Buzărnescu, Irina Begu și Sorana Cîrstea (ultimele două au primit wild-card).





Halep va fi pe aceeași parte de tablou cu Naomi Osaka (favorita numărul unu), Karolina Pliskova și Elina Svitolina.







Traseul virtual al Simonei Halep la Madrid:





Turul I - Jucătoare din calificări

Turul II - Alison Riske/Johanna Konta

Optimi: Julia Goerges

Sferturi: Elina Svitolina

Semifinale: Naomi Osaka/Karolina Pliskova

Finală: Angelique Kerber/Sloane Stephens/Petra Kvitova/Kiki Bertens.





Cu cine vor juca fetele noastre:





Simona Halep (3) vs Jucătoare din calificări

Mihaela Buzărnescu (29 WTA) vs Ajla Tomljanovic (43 WTA)/ 2-0 meciuri directe

Irina Begu (96 WTA) vs Yulia Putintseva (41 WTA) / 0-1

Sorana Cîrstea (93 WTA) vs Madison Keys (14 WTA)/ 0-0.







Cum ar putea arăta sferturile dacă favoritele își vor respecta statutul:







Naomi Osaka vs Karolina Pliskova

Simona Halep vs Elina Svitolina

Angelique Kerber vs Sloane Stephens

Petra Kvitova vs Kiki Bertens







Cum ar putea arăta duelurile din optimi: Projected R16 @MutuaMadridOpen:



Osaka-Kontaveit

Pliskova-Sabalenka

Halep-Goerges

Svitolina-Barty

—

Stephens-Wozniacki

Kerber-Wang Qiang

Bertens-Sevastova

Kvitova-Keys — WTA Insider (@WTA_insider) May 3, 2019 De urmărit în turul întâi:



More Notable 1Rs @MutuaMadridOpen:



Sabalenka-Kuznetsova

KaPliskova-Yastremska

Sakkari-CSN

Kasatkina-Azarenka

Wozniacki-Cornet

Martic-Muguruza

Kerber-Tsurenko

Pavlyuchenkova-Ostapenko

Hsieh-Garcia

Kenin-Kvitova — WTA Insider (@WTA_insider) May 3, 2019 * CSN=Carla Suarez Navarro

Țara noastră, patru jucătoare direct acceptate pe tabloul principal







Irina Bara are un wild-card pentru calificări.

România are patru jucătoare direct pe tabloul de simplu: Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu și Sorana Cîrstea (ultimele două au primit wild-card de la organizatori). De asemenea,are un wild-card pentru calificări.





Cum arată tabloul complet de la Madrid:

$

7,021,128





Cine a câștigat de-a lungul timpului la Madrid:







2018 - Petra Kvitova

2017 - Simona Halep

2016 - Simona Halep

2015 - Petra Kvitova

2014 - Maria Sharapova

2013 - Serena Williams

2012 - Serena Williams

2011 - Petra Kvitova

2010 - Aravane Rezai

2009 - Dinara Safina.



Mutua Madrid Open se dispută pe zgură în perioada 4-11 mai, este de categorie Premier Mandatory, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, directorul competiției este Feliciano Lopez, iar premiile sunt în valoare totală de