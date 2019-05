Sloane Stephens, pregătită de Sven Groeneveld (fostul antrenor al Mariei Sharapova)

Groeneveld a lucrat cu Sharapova când aceasta a obţinut trofeul la Roland Garros, în 2014, după o finală cu Simona Halep, colaborarea lor încheindu-se în luna martie 2018, după ce rusoaica a câştigat în total şapte titluri la simplu. Sharapova a lipsit din competiţii între februarie 2016 şi aprilie 2017, din cauza unei suspendări primite pentru dopaj.



Groeneveld, 53 de ani, este unul dintre cei mai apreciaţi antrenori de tenis, el lucrând cu numeroase vedete ale WTA, ca Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Mary Pierce, Ana Ivanovic şi Caroline Wozniacki. La fel ca Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, Sven Groeneveld a antrenat în cadrul programului Adidas de dezvoltare a carierei jucătoarelor, încheiat la finalul anului 2015.



Anterior, Stephens a lucrat cu americanul Kamau Murray, până la finalul sezonului trecut. Colaborarea lor a dus la primul titlu de Grand Slam câştigat de Stephens în 2017, la US Open, la finala pierdută în faţa Simonei Halep la Roland Garros, în 2018, şi la cea mai bună clasare din carieră a jucătoarei americane, locul 3 WTA, tot anul trecut.



Turneul de categorie Premier Mandatory de la Madrid, organizat de Ion Ţiriac, începe vineri, cu meciurile din calificări.



Welcome to the team @sventennis - Hope you like boba and Indian food \uD83D\uDE43 pic.twitter.com/gSYTRtYwWE