Matteo Berrettini, câștigătorul turneului de la Budapesta

Berrettini, care s-a impus după o oră şi 41 minute de joc, şi-a trecut cu această ocazie în palmares al doilea titlu ATP, după cel cucerit anul trecut la Gstaad (Elveţia).



El îi succede în palmaresul competiţiei din capitala ungară compatriotului său Marco Cecchinato, laureatul din 2018.



Filip Krajinovic aspiră în continuare la primul său trofeu în circuitul profesionist, după ce în 2017 a fost la un pas de câştigarea turneului Masters 1.000 ATP de la Paris, fiind învins în finală de americanul Jack Sock.





