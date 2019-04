Rafael Nadal, învins în două seturi de Dominic Thiem - Spaniolul nu pierduse niciodată în semifinale la Barcelona

Drumul lui Rafael Nadal (2 ATP și principalul favorit) spre a 12-a finală la turneul de la Barcelona a fost oprit de Dominic Thiem (5 ATP). Austriacul a avut un serviciu perfect și a controlat cu lejeritate jocul în fața unui Nadal fără soluții. A fost 6-4, 6-4 pentru Thiem, care se va lupta pentru trofeu cu rusul Daniil Medvedev.

Thiem și-a adjudecat victoria după două ore și 5 minute de joc, obținând calificarea în a 20-a finală a carierei.





Este pentru a patra oară în tot atâția ani când Thiem reușește să îl învingă pe Nadal pe zgură, după victoriile de la Buenos Aires (2016), Roma (2017) și Madrid (2018). Scorul întâlnirilor directe este acum 8-4 pentru Rafael Nadal.



Spaniolul nu pierduse niciodată în semifinale la Barcelona, turneu la care a ajuns de 11 ori în finală, câștigând de fiecare dată (un record). Înaintea partidei cu Thiem, Rafa avea în semifinalele și finalele disputate la Barcelona un bilanț de 22 victorii - o înfrângeri, 46 de seturi câștigate și doar unul pierdut.



Rafael Nadal și Dominic Thiem mai fuseseră adversari în trecut la turneul de la Barcelona, în finala ediției din 2017. Ibericul s-a impus atunci cu 6-4, 6-1.



Thiem și Medvedev s-au mai întâlnit o singură dată până în prezent, în 2018, în sferturile turneului de la Sankt Petersburg. Victoria i-a revenit austriacului, scor 6-2, 3-6, 7-6(2).



În vârstă de 25 de ani, Dominic Thiem are în palmares 12 trofee, dintre care unul fiind cucerit în acest an, la Indian Wells. De partea cealaltă, Medvedev (23 de ani) a câștigat până acum patru titluri.



Ultimul punct al meciului Nadal vs Thiem:

