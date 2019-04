ATP Barcelona: Daniil Medvedev, prima finală pe zgură a carierei - Victorie în trei seturi cu Kei Nishikori

Daniil Medvedev (14 ATP), cap de serie numărul 7, este primul finalist al turneului de la Barcelona. Rusul în vârstă de 23 de ani și-a asigurat prezența în prima sa finală pe zgură după o victorie muncită în fața japonezului Kei Nishikori (7 ATP), favorit 4, scor 6-4, 3-6, 7-5.

Partida a durat două ore și 26 de minute.



În ultimul act al competiției spaniole, Medvedev îl va întâlni pe învingătorul dintre Rafael Nadal (2 ATP), principalul favorit, și Dominic Thiem (5 ATP), cap de serie numărul 3.

Medvedev are în palmares patru trofee. S-a impus la Tokyo (Indoor/Hard), Winston-Salem (Outdoor/Hard) și Sydney (Outdoor/Hard) în 2018, iar în acest an a câștigat turneul de la Sofia (Indoor/Hard).



Ultimul punct al partidei Nishikori vs Medvedev:



Semi-finals don't come much better than that! \uD83D\uDD25@DaniilMedwed is through to the 2019 @bcnopenbs final \uD83D\uDC4A



