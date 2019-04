VIDEO WTA Stuttgart: Naomi Osaka s-a retras din competiție - Anett Kontaveit, calificată în finală

Calificată în semifinalele turneului Premier de la Stuttgart, Naomi Osaka s-a retras din competiție înaintea partidei cu Anett Kontaveit. Liderul mondial a acuzat o problemă medicală în zona abdominală, potrivit WTA.

"Nu cred că aş putea servi. Este o contractură abdominală, ceva cu care m-am confruntat deja în trecut. Din această cauză ştiu exact despre ce gen de accidentare este vorba şi cum trebuie să mă tratez", a declarat Osaka.



Astfel, Anett Kontaveit (15 WTA), cap de serie numărul 8, şi-a asigurat prezenţa în finală fără să joace. Și în semifinale jucătoarea din Estonia a beneficiat de retragerea adversarei sale Victoria Azarenka, în setul al treilea (5-7, 7-5, 3-0 pentru Kontaveit).

În ultimul act, Kontaveit o va înfrunta pe câștigătoarea partidei dintre Petra Kvitova (Cehia, 3 WTA), favorită 3, și Kiki Bertens (Olanda, 7 WTA), cap de serie 6.

Pentru Anett Kontaveit va fi a cincea finală a carierei. Are un singur titlu în palmares, la 's-Hertogenbosch, în 2017.



Unfortunately @Naomi_Osaka_ has to withdraw from this year‘s Porsche Tennis Grand Prix semifinals.



Therefore, Anett Kontaveit is through to the final.



Get well soon, Naomi! \uD83C\uDF40#porschetennis #PTGP19 #centreofattraction pic.twitter.com/MhIvgTpDQR