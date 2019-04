​ATP Barcelona: Rafael Nadal, în semifinale după un meci dificil cu Jan-Lennard Struff

What a way to finish! \uD83D\uDE31@RafaelNadal is one step closer to \uD83C\uDFC6 no. 12 in Barcelona \uD83D\uDC40



Cu un joc agresiv la serviciu (a servit nouă ași, însă a făcut și cinci duble greșeli), Struff s-a ținut bine în fața lui Rafa, însă a clacat în cele mai importante momente ale meciului. Servind pentru tiebreak în ambele seturi, germanul nu a făcut față presiunii și i-a permis lui Nadal să obțină calificarea în semifinale.În penultimul act, Rafael Nadal se va duela cu învingătorul duelului dintre Dominic Thiem (Austria, 5 ATP) și Guido Pella (Argentina, 28 ATP).Daniil Medvedev (7) vs Nicolas Jarry 6-3, 6-4Kei Nishikori (4) vs Roberto Carballes Baena 6-4, 7-5Rafael Nadal (1) vs Jan-Lennard Struff 7-5, 7-5Dominic Thiem (5) vs Guido Pella"Barcelona Open Banc Sabadell" se dispută în perioada 22-28 aprilie 2018, pe zgură. Tabloul principal a avut la start 48 de jucători la simplu și 16 perechi la dublu. Competiția are premii totale în valoare de €2,746,455.