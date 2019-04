Emil Boc: "Ne interesează să avem la Cluj un turneu WTA"

Emil Boc in Kindarena

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, un mare fan al tenisului şi cel care a fost prezent şi la Rouen, acolo unde a jucat echipa de Fed Cup a României contra Franţei, a anunţat că oraşul pe care-l administrează poate găzdui un turneu WTA important, transmite Mediafax.







"Noi suntem deschişi la orice variantă, la orice posibilitate, la orice alternativă de a avea un asemenea turneu, indiferent cine îl propune, suntem extrem de deschişi şi, din această perspectivă Clujul are resursele, are infrastructura şi este singurul oraş din România care poate să ofere toate acestea. Am avut mai multe discuţii, pe mai multe paliere, cu mai multe persoane.





a spus Emil Boc, conform Ziua de Cluj. Eu sper să se concretizeze, pentru că deschiderea noastră este mare. Ne interesează să avem la Cluj un asemenea turneu, evident că resursele publice sunt limitate. Noi nu putem aloca din bani publici premii pentru jucători, putem pune la dispoziţie doar logistică",





Omul de afaceri Ion Ţiriac spusese de anul trecut că ar dori să organizeze o competiţie WTA la Cluj: "Mă duc la Cluj să vorbesc cu primarul de acolo. Dacă cumva WTA schimba sistemul, se pare că sunt două, trei, patru turnee feminine de vânzare. Cred că un turneu feminin mai mare de 250 puncte WTA îşi are locul în România. Dacă Clujul e, Clujul să fie".





