ATP Barcelona: Campionul rezistă - Rafael Nadal, în optimi după ce a pierdut primul set în fața lui Leonardo Mayer (Rezultatele zilei)

Knock him down and he'll get straight back up \uD83D\uDCAA@RafaelNadal recovers from a set down to defeat Mayer 6-7 6-4 6-2 in Barcelona and set up a Round 3 meeting with David Ferrer! #bcnopenbs pic.twitter.com/7fdI6gWVRZ — Tennis TV (@TennisTV) 24 aprilie 2019

"Barcelona Open Banc Sabadell" se dispută în perioada 22-28 aprilie 2018, pe zgură. Tabloul principal a avut la start 48 de jucători la simplu și 16 perechi la dublu. Competiția are premii totale în valoare de €2,746,455.





Jucătorul cu cele mai multe titluri din istoria turneului de la Barcelona este Rafael Nadal (11 trofee). De altfel, ibericul a câștigat ultimele trei ediții (2016, 2017, 2018).

Rafa îl conduce cu 6-0 pe Mayer în confruntările directe, după ce l-a mai învins la Indian Wells (2012), Acapulco (2013), Roland Garros (2014), US Open (2017) și Australian Open (2018).În turul următor, Rafa se va duela cu David Ferrer (37 ani, 155 ATP), care a trecut de francezul Lucas Pouille, scor 6-3, 6-1.Felix Auger-Aliassime (Canada, 31 ATP) vs Malek Jaziri (Tunisia, 72 ATP) 6-3, 7-6(7)Daniil Medvedev (Rusia, 14 ATP) vs Albert Ramos-Vinolas (Spania, 83 ATP) 6-3, 2-6, 6-1Mackenzie McDonald (SUA, 61 ATP) vs Gilles Simon (Franța, 27 ATP) 6-3, 6-2Roberto Carballes Baena (Spania, 104 ATP) vs Nicola Kuhn (Spania, 276 ATP) (4)6-7, 6-4, 6-2David Ferrer (Spania, 155 ATP) vs Lucas Pouille (Franța, 32 ATP) 6-3, 6-1Rafael Nadal (Spania, 2 ATP) vs Leonardo Mayer (Argentina, 63 ATP) (7)7-9, 6-4, 6-2Guido Pella (Argentina, 28 ATP) vs Karen Khachanov (Rusia, 13 ATP) 6-2, 7-6(4)Grigor Dimitrov (Bulgaria, 43 ATP) vs Fernando Verdasco (Spania, 37 ATP)Pablo Carreno-Busta (Spania, 29 ATP) vs Benoit Paire (Franța, 46 ATP)Christian Garin (Chile, 48 ATP) vs Denis Shapovalov (Canada, 20 ATP)