Simona Halep, prima declarație după înfrângerea cu Franța: "Îmi pare rău că n-am putut să fac mai mult la dublu pentru a câștiga. Nu consider că am jucat singură"

Confruntarea cu Franța a lăsat urme, iar Simona Halep a declarat forfait de la turneul de la Stuttgart. Numărul doi mondial a vorbit în premieră despre înfrângerea cu Franța pentru Digisport: "Îmi pare rău că n-am putut să fac mai mult la dublu pentru a câșga meciul. Nu consider că am jucat singură".



Nu consideră că a jucat singură





"Nu consider că am jucat singură! Fiecare dintre noi își gestionează emoțiile în felul propriu. Fetele au dat și ele ce au avut mai bun. Mi-e greu să comentez în numele echipei, dar ce pot spune este că mi-am dorit să câștigăm. Toate deciziile care au fost luate, despre cum să jucăm, au fost ale căpitanului.





Nu am decis eu nimic și nu a fost numai dorinta a mea de a juca la dublu. Și Monica a spus că ar prefera să joace la dublu cu mine. De aceea m-am băgat la dublu și am vrut să dau tot ce pot. Și am dat, dar atât s-a putut!" - Simona Halep, pentru Digisport.





Despre accidentarea suferită la FedCup







"Durerile au fost, da! Cel mai mult am simțit între meciuri, când corpul s-a răcit, dar apoi am uitat, am intrat în febra meciului și nu mi-a mai păsat. Dar, apoi s-a simțit oboseala și asta s-a văzut în jocul nostru" - Simona Halep.



Despre apariția ei la meciul decisiv de dublu





"Din câte știu eu, căpitanul a spus că prima echipă este Irina cu Monica, după care tot el a spus că eu aș fi o variantă. Când am văzut că e 4-2 în decisiv, am început să mă pregătesc, am așteptat în vestiar până a venit căpitanul să spună cine va juca și am intrat pe teren așa cum a dorit" - Simona Halep.





Simona, despre o posibilă nouă participare în FedCup







"Este foarte la cald această întrebare, sunt epuizată, vom vedea ce va fi în viitor. Mereu va rămâne visul de a face o finală de FedCup, voi vedea dacă voi fi sănătoasă, gata de joc şi aptă sută la sută aşa cum am fost în Franţa, voi da totul pe teren" - Simona Halep.





De ce s-a retras de la Stuttgart





"Motivul este o mică durere la șold, pentru că am căzut în meciul cu Garcia și am avut mici probleme după și încă am. Emoțional sunt destul de stoarsă, pentru că mi-am dorit foarte mult să ne calificăm și să câștigăm Fed Cup. Dar, nu s-a putut și am fost foarte dezamăgită și foarte tristă după aceea.





a concluzionat Simona Halep pentru Gabriel Morariu, corespondentul Digi Sport.

Concluzia este că am dat tot ce am avut mai bun ca să câștig. A fost visul meu să mergem mai departe, să jucăm cu trofeul pe masă, dar nu s-a putut. Motivele le cunoaște fiecare. Îmi pare rău că n-am putut să fac mai mult la dublu pentru a câștiga meciul, dar, per total, sunt mulțumită de ceea ce am făcut acolo",





România a fost învinsă dramatic de Franța, scor 3-2, în semifinalele FedCup. Meciul a avut loc la Rouen. Franțuzoaicele se vor duela în marea finală a competiției cu Australia.





Rezultatele confruntării dintre Franța și România:



Kristina Mladenovic vs Simona Halep 3-6, 1-6

Caroline Garcia vs Mihaela Buzărnescu 6-3, 6-3

Caroline Garcia vs Simona Halep 7-6(6), 3-6, 4-6

Pauline Parmentier vs Irina Begu 6-3, 2-6, 6-2

Caroline Garcia / Kristina Mladenovic vs Simona Halep / Monica Niculescu 5-7, 6-3, 6-4.