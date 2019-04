Simona Halep, forfait de la turneul de la Stuttgart - Pauză de două saptămâni

Accidentată și obosită după maratorul pe care l-a făcut la Rouen pentru naționala de FedCup a României (a jucat trei partide în două zile), Simona Halep a luat decizia de a se retrage de la turneul de la Stuttgart (competiție de categorie Premier), informează Digisport.



Halep a adus două puncte României în confruntarea cu Franța din semifinalele FedCup, iar duminică a disputat două partide: victorie împotriva lui Caroline Garcia și a apărut și la dublu alături de Monica Niculescu.







Simona a resimțit unele probleme fizice (n.r. la șold) în timpul disputei cu Garcia, iar la un moment dat a și căzut încercând să ajungă la o minge.







Numărul doi mondial și-a anunțat retragerea în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o marți la Stuttgart. Decizia a fost a fost luată după ce s-a consultat cu medicii și staff-ul său.





Ce a spus, printre altele, Simona





"Sunt dezamăgită că nu pot juca (n.r. la Stuttgart). Nici fizic, dar nici emoțional nu mă simt bine după înfrângerea din FedCup. Îmi voi lua câteva zile de vacanță și voi reveni după această perioadă. Am simţit o durere la şold în meciul împotriva lui Caroline Garcia, după primul set. În plus, sunt obosită mental, pentru că am dat totul pentru această confruntare și nu am putut să câștigăm. Urmează o pauză de două săptămâni și vreau să merg acasă și să îmi revin. Am fost foarte tristă în ultimele două zile" - Simona Halep, citată de Digisport.







În turul doi de la Stuttgart, Simona ar fi trebuit să o întâlnească pe învingătoarea partidei dintre Sara Sorribes Tormo și Andrea Petkovic.





Cazul Simonei nu este, din păcate, unul singular, și Irina Begu fiind nevoită să se retragă de la Istanbul după o accidentare suferită în același meci de FedCup contra Franței.



Halep va putea fi văzută din nou jucând cu ocazia turneului de la Madrid (Premier Mandatory - se va disputa în perioada 4-11 mai). În capitala Spaniei, Simona a câștigat două titluri: 2016 și 2017.