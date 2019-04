Sport Report: Juan Martin del Potro este pregătit să revină din nou după o accidentare​

Del Potro Foto: Wikipedia

„Uriașul blând” va fi curând printre noi din nou, cu forehandurile și serviciile lui monstruoase, dacă lucrurile nu vor merge oribil de rău. În cazul lui Del Potro, cel mai rău caz este oricând posibil. Starul argentinian este pe tablou la apropiatul Madrid Masters (5-12 mai). În afară de o revenire nereușită din februarie, va fi primul turneu al îndrăgitului maestru de 1,98 m după cel din octombrie, la care și-a fracturat un genunchi.Del Potro a împlinit 30 de ani în septembrie. A depășit multe faze ale tinereții sale precoce în tenis, de la acele tricouri fără mâneci la teama lui tipică de a vorbi în public. Dar „Delpo” nu a trecut peste fragilitatea fizică, aceea care i-a înterupt repetat cariera după uimitoarea seară din 2009 când, la numai 20 de ani, l-a învins pe marele favorit Roger Federer în finala de la US Open. Acel triumf rămâne singurul său titlu de Grand Slam. Delpo ar mai fi putut câștiga câteva, dar o lungă intimitate cu chirurgia și recuperarea (în principal din cauza problemelor cu încheietura mâinii) a început la numai patru luni după acea victorie spectaculoasă.Cât a fost sănătos, Delpo a fost poate cea mai distrugătoare forță din tenis, un jucător mai de temut decât toată elita, inclusiv cei Big Four. Craig OʼShannessy, un analist ATP care l-a consiliat pe Novak Djokovic și pe alți jucători de top, a spus pentru ESPN.com: „Delpo poate lua oricare meci pe cont propriu. Are o putere imensă în serviciu și forehand și este răbdător cu backhandul. Rareori se învinge singur și are toate armele pentru a învinge pe oricine în oricare zi în acest sport”.Big Four poate confirma analiza. Del Potro a avut două seturi la zero cu Nadal la US Open în septembrie, după care spaniolul s-a retras cu probleme la propriul genunchi. La olimpiada din 2012, Delpo a pierdut cu Roger Federer în semifinale, după 17-19 în al treilea set. Răspunsul lui? I-a refuzat medalia de bronz lui Novak Djokovic, celălalt învins din semifinale. Mai recent, l-a oprit pe Federer într-un thriller de trei seturi din finala de la Indian Wells de anul trecut. Deși este condus cu 18-7 de Federer în meciuri directe, îl conduce cu 4-2 la finale pe starul elvețian.Accidentările i-au răpit lui Del Potro șansa de a-și impune jocul în mod constant. În prezent este pe poziția a noua, iar când ajunsese pe locul trei în august era cea mai bună clasare din carieră – cu un loc peste cea din ianuarie 2010. Între timp, a fost de două ori în afara Top 100 pentru lungi perioade și tot de două ori în afara Top 1.000.Ce-l tot face pe dreptaci să revină? Și-a câștigat admirația și respectul colegilor, precum și legiuni de fani pentru că este, mai presus de orice, un luptător. Lumea lui în culori vibrante devine monocromă când nu este în acțiune. A recunoscut în lacrimi că a fost de câteva ori pe punctul de a-și abandona cariera, dar lipsa tenisului îl ucide. Delpo a revenit scurt în februarie la Delray Beach, sperând să continue în martie și să-și apere titlul la Indian Wells. Dar tentativa s-a dovedit prematură. A câștigat două meciuri și s-a retras.„Doctorii spun că este nevoie de timp ca să revin la 100%, dar nu vreau să stau acasă și să urmăresc turnee la televizor”, a explicat el la Delray. „Am mai făcut-o și a fost foarte rău pentru mine”.Nu neglijați șansele lui Del Potro când va reveni pe zgură. Jocul lui puternic poate fi mai productiv pe terenuri tari, dar el a câștigat primele două turnee pe zgură acum un deceniu și a mai adăugat două între timp. În plus, a fost de două ori semifinalist la Roland Garros, pierzând la Federer în 2009 și la Nadal anul trecut.Specialitatea lui Del Potro este să smulgă racheta din mâinile adversarilor. Pentru el, cea mai mare provocare este s-o poată ține în mână pe a lui. Vom trăi și vom vedea. (ESPN)