Benneteau despre strategia de la ultimul meci de simplu: "Am avut o mare ezitare între două jucătoare. Ei nu se gândeau la Parmentier"

FedCup, semifinale: Franța - România 3-2

Căpitanul nejucător al Franţei, Julien Benneteau, a explicat cum a făcut strategia pentru ultimul meci de simplu, care a ajutat echipa sa să egaleze scorul la general (2-2). El a trimis-o în teren pe Pauline Parmentier, iar alegerea s-a dovedit a fi câștigătoare (6-3, 2-6, 6-2 cu Irina Begu). "Am avut o mare ezitare între două jucătoare. Cred că ei nu se gândeau că Pauline va juca. Şi eu aveam o idee că Begu va juca", a spus Benneteau.



"Am avut o mare ezitare între două jucătoare. Şi am avut un moment, sâmbătă, când nu gândeam că sunt din echipa Franţei. Un moment de inteligenţă şi de onestitate, de sinceritate, între Pauline, Alize şi eu. În cadrul acestei reuniuni în trei, ne-a părut evident că Pauline era cea mai bună alegere, oricare ar fi fost scenariul zilei. A fost una dintre jucătoarele care au fost cele mai bune la antrenamente, toată săptămâna. Cred că zgura indoor este suprafaţa ei cea mai bună.







Am discutat cu tot staful în camera mea înaintea de a lua această decizie. Cred că Pauline era în cea mai bună condiţie. În plus, cred că ei nu se gândeau că Pauline va juca. Şi eu aveam o idee că Begu va juca. Pauline a bătut-o pe Begu anul trecut, la Istanbul. Mi-a plăcut ce mi-am imaginat. De aceea este o adevărată victorie a echipei. Alize nu a fost pe teren în această săptămână, dar dacă Pauline a câştigat, a fost datorită lui Alize. Pentru că ea a simţit că Pauline era mai bine plasată.





În plus, Alize a spus că nu îi place prea mult să joace cu Begu. Nu am plănuit să lucrez aşa, la nivel de consultare, pentru că nu mă gândeam, fără să le jignesc, că vor fi în stare de a avea această vedere de ansamblu. Din acest motiv, Alize a adus şi ea punctul ei în acest week-end. Le-am spus la Liege că eu contez pe toate. Alize a jucat la Liege, Kristina a jucat simplu sâmbătă şi la dublu, Pauline acolo. Sunt încântat de toate cinci. Astăzi, ceea ce au arătat... Sunt incredibil de mândru de ele", a declarat Benneteau, potrivit News.ro.





Rezultatele confruntării dintre Franța și România:



Kristina Mladenovic vs Simona Halep 3-6, 1-6

Caroline Garcia vs Mihaela Buzărnescu 6-3, 6-3

Caroline Garcia vs Simona Halep 7-6(6), 3-6, 4-6

Pauline Parmentier vs Irina Begu 6-3, 2-6, 6-2

Caroline Garcia / Kristina Mladenovic vs Simona Halep / Monica Niculescu 5-7, 6-3, 6-4



În urma acestui eşec, România va rămâne în Grupa Mondială I şi va juca anul viitor în sferturile de finală.



Franța s-a calificat pentru a șasea oară în finala FedCup. În 1997, 2003 a câștigat competiția, iar în 2004, 2005 și 2016 a pierdut-o.





În ultimul act al FedCup, Franța va evolua, în deplasare, cu Australia, care a învins Belarusul cu 3-2. Partidele vor avea loc în perioada 9-10 noiembrie 2019.



