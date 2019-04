Irina Begu, în lacrimi după eliminarea din FedCup: "Îi mulţumim Simonei pentru dăruirea ei"

Irina Begu a avut ochii în lacrimi la conferința de presă, găsindu-și cu greu cuvintele. Învinsă de Pauline Parmentier în al treilea meci de simplu, Begu s-a declarat dezamăgită că nu a putut ajuta echipa României. În plus, jucătoarea de pe locul 83 WTA i-a mulțumit Simonei Halep pentru dăruirea arătată în întâlnirea cu Franţa din semifinalele FedCup.





"Sunt foarte dezamăgită că nu am putut să-mi ajut echipa. Era un punct pe care trebuia să-l iau. Ce putem spune? Doar că îi mulţumim Simonei pentru dăruirea ei", a declarat Begu, într-o conferinţă de presă a echipei României, la care Halep nu a participat, potrivit News.ro.





Rezultatele confruntării dintre Franța și România:



Kristina Mladenovic vs Simona Halep 3-6, 1-6

Caroline Garcia vs Mihaela Buzărnescu 6-3, 6-3

Caroline Garcia vs Simona Halep 7-6(6), 3-6, 4-6

Pauline Parmentier vs Irina Begu 6-3, 2-6, 6-2

Caroline Garcia / Kristina Mladenovic vs Simona Halep / Monica Niculescu 5-7, 6-3, 6-4





În urma acestui eşec, România va rămâne în Grupa Mondială I şi va juca anul viitor în sferturile de finală.





Franța s-a calificat pentru a șasea oară în finala FedCup. În 1997, 2003 a câștigat competiția, iar în 2004, 2005 și 2016 a pierdut-o.