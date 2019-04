Simona Halep, după ce a adus al doilea punct al României: "Am putut să câștig deoarece am luptat"

FedCup: Franța vs România

"A fost o atmosferă incredibilă, vreau să le mulţumesc tuturor pentru susţinere, a contat foarte mult pentru că meciul a fost dificil, ea a jucat extraordinar, dar consider că am putut să câştig pentru faptul că am luptat. Nu mi-am dorit să joc trei ore, dar dacă a trebuit am fost pregătită şi mă bucur că putut să fiu destul de solidă la final. Cred că mentalul a făcut diferenţa asta şi mă bucur că am fost mai puternică. Fiecare ghem contează într-un astfel de meci, am luptat indiferent de scor şi am vrut doar să câştig fiecare punct pe care-l joc. A fost bine în final şi pot să spun că ea a jucat un tenis incredibil şi cred că a fost un meci foarte bun pe zgură. Pot orice doreşte căpitanul 9n.r. - despre dublu), sunt pregătită şi o să dau tot ce am mai bun ca să câştigăm, îmi doresc tare mult", a declarat Halep, la Telekom Sport.





Programul confruntării dintre Franța și România:



Au avut loc sâmbătă:



Kristina Mladenovic vs Simona Halep 3-6, 1-6

Caroline Garcia vs Mihaela Buzărnescu 6-3, 6-3



Duminică:



Caroline Garcia vs Simona Halep 7-6(6), 3-6, 4-6

Pauline Parmentier vs Irina Begu

Caroline Garcia / Kristina Mladenovic vs Irina Begu / Monica Niculescu - pot apărea modificări în funcție de rezultatul partidei Parmentier vs Begu.